Episodi me Policinë, Spartak Braho: Në makinën e tyre vinte era drogë

Ish-deputeti i Partisë Socialiste, Spartak Braho ka treguar një situtatë që i ka ndodhur me Policinë e Shtetit. I ftuar në emisionin “Frontline”, Braho tregoi se teksa ishte në një mjet të policisë, ndjeu aromë kanabisi. Në momentin kur pyeti oficerët e policisë se çfarë ishte kjo aromë, ata janë shprehur se ata e përdorin herë pas here që i përdorin lëndët narkotike.

“Deri tani kemi folur mirë për trajtimin e policisë po nuk kemi folur problemet që ka venë policia. Ka mes tyre të korruptuar. Kam hyrë një ditë në një makinë policie, vinte era drogë. I thash ç’bëni mo çuna. Pimë ndonjëherë tha.Mos u çudit sepse këto punë i nxori testi që u bë në polici dhe u ndërpre se do të hapte një plagë të madhe. Jam i sigurt që ka plot nga këta që kanë bërë këtë shkollë kur bien në kontakt me drogaxhit i kërkojnë një cigare ose i kërcënojë se do t’i raportojnë. Apo i kërkojnë para e nisin problematikat”, është shprehur Braho.

RRËFIMI I PLOTË I BRAHOS:

“Çuçi është shtetar i mirë por me deklaratat ka rënë pre e frymës nga lart. Nuk është situata ajo që paraqiti Çuçi është e besueshme që sa kohë zhvillohen takime e evente ndërkombëtare, organizimi i tyre pa probleme është një pjesë e punës së strukturave ligjzbatuese por jo lufta reale kundër krimit. Ndodhin çdo ditë vrasje. Ka një problematikë të rëndë e cila duhet analizuar. Problematika është që situata nuk është e mirë krahas punës së mirë të shtetit për ruajtjen e sigurisë së përgjithshme në evente që na nderojnë. Duhet parë se ç’bëhet për parandalimine krimit. Edhe në Amerikë vriten për ditë. Është krijuar një problematikë edhe atje për pajisjen me armë, është lëshuar dora më shumë se sa duhet sepse nuk janë sanksionuar rregullat për përdorimin e tyre. Krimi shpërthen lulëzon kur i krijon kushtet. Problemi është si i përgjigjen strukturat.

Ne sot kemi një polici përgjithësisht të plagosur për shkak të situatës së trashëguar dhe kanë zënën vend, edhe pse kemi një drejtor policie me formim profesional të tillë, ka mbaruar akademinë e policisë nuk ka pasur të tillë më parë. Performanca personale është pozitive, rrezaton në organizimin e tyre, ka një numër personash që bashkëpunon shumë mirë por nuk pasqyrohet në terren. Por nuk është vetëm kjo. Çështja fillon në përgatitjen e policit të thjeshtë. Sot bëhen 6 muaj shkollë dhe 6 muaj kurs për të dalë polic. Kjo është e papranueshme. Gledis Nano nuk e ka në dorë këtë por shteti dhe qeveria që duhet të kuptojnë që me 6 muaj nuk bëhet polic, sepse një polic jo i rregullt mendërisht vret edhe kolegun. Një psikopat i sëmurë bëhet shkak për një ngjarje të rëndë. Polici ynë ende nuk di të përdorë arën, mbajnë ende në brez TT e viteve më parë. Duhet të kalojë teste dhe përgatitje të forta psikologjike. Polici është figura e shtetit dhe tek shteti është tipar kryesor dhe detyrë kryesore ruajtja e rendit dhe sigurisë së qytetarëve, përdor edhe dhunën dhe ndërhyrjet e forta. Pra polici duhet të ketë të gjithë përgatitjen e duhur. Ku bëjnë policët përgatitje fizike. Ca barkmëdhenj që bëri mirë që i hoqi Tahiri.

Policia duhet të jetë e përgatitur dhe e depolitizuar në kulm. Për të marrë një karabinier studiohet 3 breza biografi. Nuk duhet të ketë anëtar familje në sindikata politike. Ne marrim policë rrugësh që sot jemi në një parti nesër në një tjetër. Kjo problematikë është edhe për oficerin drejtues të strukturave të policisë, 3 vjet. Ky oficer bëhet oficer i pol gjyqësore. Çka mësuar ai për 3 vite? Dhe e fundit, trajtimi financiar i policisë. Një polic sot merr 400 mijë lekë gjobë. Është i diskriminuar, nafta ka vajtur 3 mijë lekë dhe polici përdor makinën e tij për të vajtur në vendngjarje. Ku i gjen lekët? Kujdesi financiar i shtetit për policin është pak sipër zeros.Rroga e një polici duhet të jetë mbi një milion e gjysëm lekë të vjetra. Të kemi një polici tamam jo policë… Nëse nuk vihet dorë e fortë nuk kemi gjë në vijë. Me këto të merret Çuçi ti bjerë tavolinës atje në qeveri se ai që është atje nuk i kupton këto. Nuk ka rend e qetësi pa polici të mbështetur financiarisht. Çdo të bëjë konkretisht ministri për të shtuar fondet? E di ç’bëhet në SHBA? Asetet e sekuestruara të krimit i kalojnë policisë?