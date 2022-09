Energjia dhe rritja e çmimeve, Rama: Shqiptarët i pret një dimër i vështirë

Nga Nju Jorku, kryeministri Edi Rama ka deklaruar për emisionin “Opinion” se shqiptarët do të kenë një dimër të vështirë përsa i përketë energjisë elektrike dhe rritjes së çmimeve.

Rama theksoi se qeveria po merr masa që mos ketë kufizime të energjisë gjatë dimriot si dhe mos ketë rritje të mëtejshme të çmimeve.

“Dimri do të jetë një sfidë e madhe për të gjithë dhe një bast i madh për diktatorin e kremlinit, Për shqiptarët dimri do të jetë i vështirë, por jo i frikshëm. Duam ta prekim pa kufizime dhe pa prekur familjarët apo biznesin. Dimri ka dhe një sfidën e rritjes së çmimeve. Me reshjet e ditëve të fundit kemi pak rikupreim përsa i përketë energjisë, gjithsesi nuk i kemi të gjitha sasitë që na duhen për nevojën e brendshme, jemi të detyruar të dalim në treg. Ne i kemi një seri skenarësh dhe jemi të vendosur që të kemi një demimër pa kufizime”, tha Rama.