EMRI/ Vrau dy vëllezër dhe u dënua me burgim të përjetshëm, arrestohet pas 11 vitesh autori në Tiranë

Eduart Kurti, 48 vjeç, banues në Tiranë është arrestuar pas 11 vitesh arrati.

Ai ishte shpallur në kërkim pasi Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, e ka dënuar me burgim të përjetshëm, për vrasje me dashje, në rrethana të tjera cilësuese, pasi në vitin 2012, në Tiranë, , ka vrarë me armë zjarri dy vëllezërit, shtetasit Iglent Haxhialiu, 44 vjeç, dhe Sokol Haxhialiu, 41 vjeç.

Arrestimi i tij u bë në zonën e Ish-Fushës së Aviacionit.

Njoftimi i plotë i policisë:

Tiranë/Finalizohet operacioni policor i koduar “End”.

Falë inteligjencës policore, strukturat e Sektorit të Forcës së Posaçme të Operacioneve Speciale dhe Kërkimin në DVP Tiranë, lokalizojnë, kapin dhe vënë në pranga një shtetas të shumëkërkuar, me rrezikshmëri të lartë shoqërore.

Shërbimet e Sektorit të Forcës së Posaçme të Operacioneve Speciale dhe Kërkimin, në vijim të punës për lokalizimin, kapjen dhe vënien përpara përgjegjësisë penale të shtetasve të shpallur në kërkim, bazuar dhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, për vendndodhjen e një shtetasi të shumëkërkuar nga Policia e Tiranës, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar “End”.

Si rezultat i këtij operacioni, në zonën e Ish-Fushës së Aviacionit, ditën e sotme, është lokalizuar, kapur dhe vënë në pranga shtetasi Eduart Kurti, 48 vjeç, banues në Tiranë.

Ky shtetas ishte shpallur në kërkim pasi Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, e ka dënuar me burgim të përjetshëm, për vrasja me dashje, në rrethana të tjera cilësuese, pasi në vitin 2012, në Tiranë, 48-vjeçari, ka vrarë me armë zjarri dy vëllezërit, shtetasit I. H., 44 vjeç, dhe S. H., 41 vjeç.

Materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme./Albeu.com/.