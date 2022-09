EMRI/ Përvetësoi mijëra euro duke premtuar viza pune dhe turistike në Angli, arrestohet 32-vjeçarja në Tiranë

Policia e Tiranës ka vënë në pranga një 32-vjeçara, pasi kjo e fundit përvetësoi 16.700 euro me anë të mashtrimit.

Policia sekuestroi në cilësinë e provës pasaporta, policë sigurimi dhe blloqe shënimesh.

Arrestimi i shtetases Klaudja Hodo. u bë pas kallëzimit nga shtetasit D. Sh. dhe A. Sh., të cilët kanë deklaruar se 32-vjeçarja, e cila administronte një agjensi turistike, me anë të mashtrimit, u kishte marrë atyre shumën e parave 16 700 euro, me premtimin se do t’u siguronte viza pune në Mbretërinë e Bashkuar, si dhe për paketa turistike.

Njoftimi i policisë:

Tiranë

Finalizohet nga Seksioni për Hetimin e Krimit Ekonomik dhe Financiar në DVP Tiranë, operacioni policor i koduar “Deceit”.

Përvetësoi 16 700 euro, me anë të mashtrimit, vihet në pranga 32-vjeçarja.

Sekuestrohen pasaporta, policë sigurimi dhe blloqe me shënime të ndryshme.

Specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimit Ekonomik dhe Financiar në DVP Tiranë, në bashkëpunim me Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, në vijim të punës për goditjen e paligjshmërisë, bazuar dhe në informacionet e marra në rrugë operative, organizuan dhe finalizuan me sukses operacionin policor të koduar “Deceit”.

Në kuadër të këtij operacioni u bë arrestimi në flagrancë i shtetases K. H., 32 vjeçe, banuese në Tiranë.

Në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar 11 pasaporta, policë sigurimi dhe blloqe me shënime të ndryshme

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për veprime të mëtejshme procedurale.

#angazhimpërkushtimsakrificë👮🏻👮

#tëvendosurkundërkrimit✅

#24/7nëçdoskajtëvendit

#nëshërbimtëqytetarëve👮🏻👮🇦🇱 /albeu.com