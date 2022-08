EMRI/ Këngëtarit shqiptar i sekuestrojnë mijëra euro në doganë

Këngëtarit të njohur shqiptaro-gjerman, Azet, i ajnë sekuestruar 18 mijë euro të padeklaruara në pikën kufitare të Kosovës.

Sipas doganës së Kosovës në pikën kufitare të Vërmicës, reperit Azet ju sekuestruan 18 mijë e 250 euro pasi i kishte të padeklaruara.

“Gjatë kontrolleve rutinore oficerët doganore kanë selektuar për kontroll një automjet me targa të Republikës së Kosovës. Pas ndalimit të automjetit vozitësi dhe pasagjerët kanë deklaruar se nuk posedojnë asgjë. Automjeti është dërguar në vijën e dytë të kontrollit nën asistimin e policisë ku pas ekzaminimit fizik tek njëri nga pasagjerët në trup (saktësisht në çantën e krahut) janë gjetur 18250.00 euro të padeklaruara”, thuhet në njoftimin e Doganës.

“Gjujna me pare, na gjujna me pare. Veç një fjalë e ta blej krejt mahallën”, ky është një prej refreneve me të famshme të reperit.