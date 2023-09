EMRI/ I dënuar me 10 vjet burg, 62-vjeçari ndërron jetë në QSUT

Një i dënuar me 10 vjet burg ka ndërruar jetxë në Qendrën Spitalore Nënë Tereza në Tiranë.

Islam Binjaku ka ndërruar jetë pas një arresti kardiak, teksa ishte i dënuar për lëndë narkotike.

Njoftim i policisë:

I dënuari Islam Binjaku, i datëlindjes 27.03.1961, lindur në Fier dhe banues në Tiranë, i dënuar me 10 vite për lëndë narkotike, ka ndërruar jetë në Qëndrën Spitalore Nënë Tereza, Tiranë.

I ndjeri është shtruar në Reanimacionin Qëndror të Qëndrës Spitalore Universitare Nënë Tereza me datë 31.08.2023. Me datë 14.09.2023, ndërron jetë në Reanimacionin Qendror në QSUT me diagnozë Arrest Kardiorespirator.

Ekspertët e Mjeksisë Ligjore, si dhe oficerët e policisë gjyqësore të SHKBB, po ndjekin procedurat ligjore.

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve i shpreh ngushëllimet familjes së të ndjerit.