EMRI/ Dënim me burgim për shqiptarin në Britani, kishte fshehur drogë në çizme

Një shqiptar është dënuar me 4 vite burg në Mbretërinë e Bashkuar, pasi u kap me kanabis me vlerë 23 mijë paund.

Bëhet fjalë për 31-vjeçaron Elton Babaj, i cili kishte shkuar ilegalisht në Briatni. Ai kishte fshehur kokainë me vlerë 23 mijë paund në çizme në makinë.

Gjatë ndalimit nga efektivët e policisë, 3-vjeçari tha se punonte si korrier për tregtarët e drogës dhe se do paguhej 150 paund për dërgimin në Neëport.

Mediet e huaja bejne me dije se shqiptari u arrestua në shkurt të këtij viti nga policia britanike./albeu.com/