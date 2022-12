EMRAT/ Shkatërrohet banda e drogës në Itali, 11 shqiptarë të arrestuar: Si trafikuan 150 kg kokainë në 8 muaj

Një operacion i gjerë antidroge është zhvilluar nga policia italiane, në territoret e Foligno, Spoleto, Terni, Rimini dhe Bolonja.

Gjyqtari hetues i Perugias ka lëshuar masa sigurie ndaj 15 personave, mes të cilëve 11 me kombësi shqiptare.

Pas hetimeve është konstatuar se ata trafikonin kokainë si dhe posedonin armë dhe municione luftarake.

Kush janë të arrestuarit:

Domenico Di Rocco, 37 vjeç

Elton Hoxha, 24 vjeç

Ervin Hoxha, 27 vjeç

Festim Hoxha, 26 vjeç

Renato Di Silvio, 26 vjeç

Ardian Muca, 24 vjeç

Xhekson Novi, 24 vjeç

Durim Spanjolli, 38 vjeç

Santiljano Mitai, 23 vjeç.

Në arrest shtëpiak:

Zenel Huqi, 25 vjeç

Franko Merxhani, 23 vjeç

Marius Nuri, 29 vjeç

Ivan Gentilucci, 50 vjeç.

Si trafikuan 150 kg kokainë në 8 muaj

Hetimet e nisura në maj 2020, thotë prokurori i Perugua, u zhvilluan me shërbime të shumta në zonë, me përndjekje, por edhe me aktivitete teknike si monitorimi me GPS, kamera vëzhgimi dhe përgjimet telefonike dhe mjedisore të automjeteve të përdorura nga të dyshuarit.

Gjatë periudhës në të cilën u kryen hetimet, policia gjyqësore arrestoi në flagrancë 22 persona, sekuestroi rreth 9 kilogramë kokainë, 2 kilogramë heroinë, 2 pistoleta me 139 fishekë, 4 makina dhe rreth 13 mijë euro cash.

Hetimet, me mbështetjen hetimore të Shërbimit Qendror Operativ të Policisë së Shtetit, Drejtorisë Qendrore të Shërbimeve Kundër Drogës dhe Europolit në lidhje me projeksionin ndërkombëtar, ka bërë të mundur marrjen e indikacioneve të rënda të fajësisë ndaj të dyshuarve. Në të vërtetë, detyrat dhe rolet e secilit janë identifikuar, duke iu referuar veçanërisht metodave të menaxhimit të furnizimit të drogës dhe shitjes me pakicë të mëvonshme.

Në veçanti, figurat që besohej se ishin drejtues të lartë të organizatës kishin aktivizuar një sërë kanalesh, përfshirë edhe të huaj, për furnizimin me lëndë narkotike të llojit kokainë; Sipas asaj që u rikonstruktua nga hetuesit dhe rezultateve të përgjimeve, shoqata do të kishte arritur të hidhte në treg mbi 150 kilogramë kokainë në tetë muaj”, me referencë të veçantë për metodat e menaxhimit të furnizimit të drogës dhe shitjes me pakicë të mëvonshme./albeu.com