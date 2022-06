EMRAT/ Makina u përplas me trafikndarësen në Maliq, këta janë dy të plagosurit rëndë

Një aksidenti i rëndë ka ndodhur pak minuta më parë në aksin Pogradec – Korçë, ku për pasojë kanë mbetur të plagosur rëndë dy persona, shoferi dhe pasagjeri.

Një mjet tip “Audi” ka dalë nga rruga pasi shoferi ka humbur kontrollin duke u përplasur me trafikndarësen.

Për shak të shpejtësisë tej normave të lejuara, trafikndarësja ka përshkuar të gjithë makinën.

Për shkak të dëmtimeve të shumta të mjetit, është dashur ndihma e forcave zjarrëfikëse për të nxjerrë shoferin.

Shoferi është identifikuar si Ilirjan Ceci, ndërsa paragjesi si Shpëtim Beqiri.

Njoftimi i policisë:

Maliq/Informacion paraprak

Më datë 25.06.2022, rreth orës 13:50, jemi njoftuar se në aksin rrugor Maliq-Pogradec, në afërsi të fshatit Gurishtë, Maliq, shtetasi I. C., duke drejtuar mjetin tip “Audi”, dyshohet se ka humbur kontrollin e mjetit dhe ka dalë nga rruga. Për pasojë kanë marrë dëmtime drejtuesi I. C. dhe pasagjeri shtetasi Sh. C., të cilët u dërguan për mjekim në Spitalin e Korçës.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes dhe përcaktimin e shkaqeve të aksidentit. /albeu.com