EMRAT/ Kush janë tre shqiptarët që abuzuan për 12 orë me 23-vjeçaren në Itali, rrëfimi i të resë: U hodhën mbi mua si të isha preja e tyre

Janë identifikuar dhe arrestuar 3 shqiptarët që kanë abuzuar me 23-vjeçaren në Itali, në një dhomë moteli. Ata janë Alvardo Agaraj, 21 vjeç, banues në Sewano, i vëllai Xhentjan alias Xheku 23 vjeç dhe Alfiol Quku, 29 vjeç, nga Arconate. Mbi Alvardo Agarajn rëndonte tashmë një akuzë pasi vrau marokenin, pak javë më parë sepse i ngacmoi të dashurën.

23-vjeçarja ka rrëfyer tmerrin e përjetuar, sesi shqiptarët e përdhunuan dhe rrahën për 12 orë në një dhomë moteli në periferi. Ajo shprehet se ishte “zhytur” në një gjendje tmerri, aq sa nuk kishte fuqi të njoftonte karabinierët.

“Ata ishin mbi mua sikur të isha një kafshë”, tha viktima e sulmit, raportojë mediat italiane.

Si ndodhi ngjarja?

E reja kishte shkuar në një ambient të njohur të jetës së natës milaneze me një grup që kishte kontaktuar me agjencinë “fashion” për të cilën ajo punon, në të vërtetë ajo është eskortë. Ajo u tha karabinierëve se ishte thirrur në tavolinë nga pesë shqiptarë të cilët tregonin se kishin shumë para, ora me vlerë të lartë dhe porositën shishe shumë të shtrenjta.

Hetuesit, të udhëhequr nga zv.prokurorja Rosaria Stagnaro dhe deputetja Letizia Mannella, konstatuan se atë mbrëmje të pestët shpenzuan 2000 euro vetëm për shampanjë për të festuar, thanë ata, ditëlindjen e njërit prej tyre, Xhekut, i cili rezultoi të ishte Xhentjan Agaraj.

Ishte Xheku që i propozon moshatares së tij një mijë euro për një natë në një hotel luksoz

“Pranova,” tha ajo,

“Më mbushi me fraza të tipit “Do martohem me ty, duhet të rrish vetëm me mua, ne jemi kokat e vendit, ne jemi në krye”.

Por gjërat rrodhën krejtësisht ndryshe.

Sapo largohen, çifti gjen një Punto gri me dy shqiptarë brenda. Njëri, i cili pretendon se është babai i Xhekut, e fyen atë para se të largohet me tjetrin. Dy të tjera ndjekin në një makinë të dytë.

Pas hotelit me pesë yje, destinacioni është një motel në Cornaredo. Është ora 5.30 e mëngjesit kur çifti hyn në dhomën 31. Dhuna fillon menjëherë, egërsisht. Një orë më vonë hyjnë të dy që i kishin ndjekur dhe bëjnë të njëjtën gjë. Rrahje, foto dhe video (që nuk janë siguruar edne) me të renë që lutet kot, më pas dorëzohet për të shmangur dhunën më të rëndë ndërsa xhelatët që në vend që ta ndalojnë, e poshtërojnë duke e pështyr, sharë dhe të qeshura të vrazhda.

Rreth orës 6-6.30, dy karabinierë trokasin në derë për të kontrolluar Xhekun, pasi në regjistrim ra alarmi sepse duhej të ishte në arrest shtëpie. Ndërsa dy torturuesit e tjerë fshihen në banjë, vajza dhe Xheku identifikohen nga ushtarakët, të cilët, duke u kthyer në motel më vonë, gjejnë dhe identifikojnë gjithashtu Alvardon, 21 vjeç, vëllain e Xhekut dhe kushëririn e tyre Alfiol Qukun. Edhe këtë herë vajza, nuk ngre alarmin. Me largimin e karabinierëve, dhuna rifilloi deri pasditen e nesërme, kur në orën 17:00 e reja u braktis. E trullosur, ndoshta e pasigurt se çfarë të bëjë, ajo qëndron në dhomë para se të zbresë poshtë, kërkon një telefon për të kërkuar miqtë, duke thënë vetëm se e kanë lënë vetëm. Pastaj telefononi policinë. Javën e kaluar gjykatësi hetues Alessandra di Fazio urdhëroi arrestimin e të treve./albeu.com