EMRAT/ Këta janë kandidatët e PS për kryebashkiakë në qarkun Berat dhe Gjirokastër

Edhe në Berat, socialistët do të futën ne garën e 14 majit me ekipin aktual, pra do të rikandidojë të gjithë kryebashkiakët aktual në të gjitha bashkitë.

Qarku Berat:

Bashkia Berat – Ervin Demo

Bashkia Kuçovë –Kreshnik Hajdaraj

Bashkia Poliçan – Adriatik Zotkaj

Bashkia Skrapar – Adriatik Mema

Bashkia Dimal – Juliana Memaj

Ndërsa Mirela Kumbaro ka prezantuar të Gjirokastrës.

Qarku Gjirokastër:

Bashkia Gjirokastër – Flamur Golemi

Bashkia Tepelenë – Tërmet Peçi

Bashkia Dropull – Dhimitër Toli

Bashkia Këlcyrë – Klement Ndoni

Bashkia Libohovë – Leonard Hide

Bashkia Memaliaj – Gjolek Guci

Bashkia Përmet – Alma Hoxha