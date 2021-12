EMRAT/ Dhunoi ish-dhëndrin dhe e kërcënon me armë, arrestohet 67-vjeçari në Lezhë, i sekuestrohet arsenali me armë

Një krim është parandaluar në Lezhë. Policia ka vënë në pranga 67-vjeçari Kanto Narkaj, i cili ushtroi dhunë ndaj ish-dhëndrit, Eduart Çotaj, për motive të dobëta, dhe e kërcënoi së do ta vriste me armë zjarri. Pas marrjes së informacionit, policia ka reaguar duke e arrestuar 67-vjeçarin dhe i ka sekuestruar një arsenal armësh 1 mitraloz, 2 kallashnikovë, një granatë dore me ndezës të montuar, 4 krehra dhe 3979 fishekë.

Njoftimi i policisë:

Lezhë

Policia e Lezhës parandalon një ngjarje të mundshme kriminale në familje.

Finalizohet operacioni policor “Parandalimi”.

Ushtroi dhunë ndaj ish-dhëndrit, për motive të dobëta, dhe e kërcënoi së do ta vriste me armë zjarri, reagimi i menjëhershëm dhe profesional i Policisë bëri të mundur parandalimin e përshkallëzimit të mëtejshëm të situatës.

Sekuestrohen arsenal armësh (mitraloz, kallashnikovë) dhe municione luftarake.

Vihet në pranga poseduesi i tyre.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Lezhë kanë marrë njoftim për një konflikt midis shtetasit K. N. dhe ish-dhëndrit të tij, shtetasit E. Ç., në fshatin Balldre, Lezhë. Sipas informacioneve, shtetasi K. N. kishte dhe armë zjarri në banesë.

Menjëherë pas marrjes së njoftimit, shërbimet e Policisë kanë shkuar në adresën e dhënë, ku falë ndërhyrjes së shpejtë dhe profesionale, kanë arritur të neutralizojnë dhe të vënë në pranga shtetasin K. N., duke parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm të konfliktit dhe ngjarjen e mundshme kriminale.

Në vijim të veprimeve, shërbimet e Policisë kanë ushtruar kontroll në banesën e shtetasit K. N., ku kanë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale 1 mitraloz, 2 kallashnikovë, një granatë dore me ndezës të montuar, 4 krehra dhe 3979 fishekë.

Në përfundim të veprimeve, nga specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Lezhë u arrestua në flagrancë shtetasi K. N., 67 vjeç, banues në Balldre, Lezhë.

Materialet do t’i kalojnë Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë, për veprat penale “Mbajtja pa leje e armëve dhe municionit luftarak” dhe “Dhuna në familje”./albeu.com