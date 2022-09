EMRAT/ 4 shqiptarët kapen me 200 mijë paund “mall”: Erdhëm në Angli me kamion, nuk gjetëm dot punë

Katër shtetas shqiptarë kanë rënë në prangat e policisë britanike, pasi u kapën me një sasi droge prej 200 mijë paundësh.

Shqiptarët janë kapur në Hartlepool, ku kishin ngritur një plantacion për rritjen e kanabisit. Policia pas kontrolleve gjeti 10 kg drogë në Chester Road në janar të këtij viti.

Ata gjetën gjithashtu një ‘listë të shënjuar’ dhe dokumente që tregonin se si banda me katër persona do të ndante fitimet nga shitja me shumicë e drogës së klasit B.

David Heëitt, procedues, tha se burrat u zbuluan të fshehur në dhomën e gjumit të pronës ku ishte fshehur edhe droga. Ai tha: “Brenda një gardërobë në dhomën e gjumit, policia gjeti një sasi të konsiderueshme kanabisi, ajo ishte e ruajtur në gardërobë dhe dukej se ruhej për qëllime të shitjes me shumicë”.

Heëitt tha se droga vlerësohej midis 80,000 dhe 120,000 £ me kosto me shumicë dhe rreth 200,000 £ në rrugë.

Gjykata dëgjoi se si disa dokumente u gjetën gjithashtu nga oficerët që tregonin se si banda do të fitonte 5,900 £ secili nga një marrëveshje.

Zenel Tusha, 26 vjeç; Mirush Tusha, 23 vjeç; Leo Metushi, 38 vjeç; dhe 23-vjeçari Petrit Tusha, të gjithë pa vendbanim fiks, u deklaruan fajtorë për posedim kanabis me qëllim furnizim.

Rod Hunt, që përfaqëson Metushin, tha se klienti i tij i ishte dorëzuar trgtimit të kanabisit pasi nuk arriti të siguronte punë pasi mbërriti në Mbretërinë e Bashkuar.

Kate Barnes, që përfaqëson Petrit Tushën, i tha gjykatës se klienti i saj ishte zhvendosur në verilindje vetëm pasi kishte ikur nga Sheffield pasi mbërriti në vend nga ‘mbrapa një kamioni’.

Dhe Stephen Constantine, për Zenel Tushën, tha se klienti i tij kishte aplikuar për azil pasi kishte mbërritur ilegalisht në vend dhe gjithashtu kishte ikur nga Sheffield para se të përfundonte në Hartlepool me vëllain e tij Petritin.