Emigratët shqiptarë në fokus të qeverisë britanike: Nuk janë të rrezikuar në vendin e tyre, vijnë për arsye ekonomike

Emigrantët shqiptarë në Britaninë e Madhe nuk kanë gjasa të jenë në rrezik në vendin e tyre ose të kenë nevojë për azil, janë shprehur një grup deputetësh ndërpartiak.

Megjithatë, duhet bërë më shumë për të mbështetur viktimat shqiptare të kontrabandës së njerëzve, veçanërisht grave, tha Komisioni i Përzgjedhur i Çështjeve të Brendshme.

Në një raport të publikuar të hënën, duke u fokusuar në Shqipëri, komiteti tha se nuk kishte asnjë bazë të qartë që Mbretëria e Bashkuar të pranonte mijëra kërkesa për azil nga qytetarët shqiptarë.

Raporti vjen pasi të dhënat e migracionit zbuluan se më shumë se një e katërta e 45,755 personave që kaluan Kanalin Anglez me varka të vogla në vitin 2022 ishin shqiptarë, shumica e të cilëve bënë kërkesë për azil.

Numri i shqiptarëve që kalojnë kanalin me varka të vogla u rrit nga 800 në 2021 në 12,301 vitin e kaluar.

Kryetarja e Komitetit të Punës, Dame Diana Johnson, tha: “Një rritje e tillë e papritur e kërkesave për azil nga një vend në dukje paqësor, në mënyrë të kuptueshme ngriti shqetësime. Ndërsa është e rëndësishme që të bëhen pyetje dhe të nxirren mësime, është e qartë se tabloja e emigracionit nuk është statike dhe do të vazhdojë të evoluojë. Sfidat e reja ka të ngjarë të vazhdojnë të shfaqen dhe është e rëndësishme që Mbretëria e Bashkuar të përmirësojë qasjen e saj të përgjithshme ndaj azilit, në vend që të fokusohet në një vend.”

Komiteti tha se nxitësi kryesor i migrimit nga Shqipëria ishte ekonomik dhe rekomandoi që qeveria të promovojë vizat e punës sezonale në bujqësi dhe ndërtim për t’u dhënë më shumë shqiptarëve mundësinë të vijnë në MB pa bërë kalime të paautorizuara të kanaleve.

Komiteti tha gjithashtu se ndërsa kërkesat për azil politik “normalisht nuk duhet të merren parasysh”, ka “padiskutim raste të shtetasve shqiptarë që trafikohen në MB”.

Ai tha se duhet të ekzistojnë masat e duhura mbrojtëse përpara se çdo viktimë e trafikimit të kthehet në Shqipëri dhe rekomandoi gjithashtu që MB të mbajë lidhje të forta me qeverinë e vendit.

Dame Diana shtoi: “Ndryshimet në emigracion në mënyrë të pashmangshme do të rëndojnë çdo sistem, por qeveria duhet të bëjë shumë më tepër për të siguruar që mund t’i trajtojë më mirë këto strese.

“Më e rëndësishmja, ajo duhet të përmirësojë shpejtësinë e vendimmarrjes dhe të pastrojë ngarkesën e mbetur siç e kemi përcaktuar në raportin tonë të kalimit të Kanalit në 2022. Ne presim që Home Office të përcaktojë se si planifikon ta arrijë këtë. Njerëzit do të vazhdojnë të tërhiqen në Britaninë e Madhe nga Shqipëria, ndërkohë që ajo vazhdon të ofrojë mundësi punësimi dhe paga më të larta. Mbretëria e Bashkuar duhet të shikojë se si mund të përmirësohet qasja në skemat e vizave të punës për të mbushur aftësitë tona apo boshllëqet e personelit, duke u ofruar shtetasve shqiptarë një rrugë drejt të ardhurave më të larta, duke përfituar të dy kombet.”

Një zëdhënëse e Home Office tha: “Prioriteti i kësaj qeverie është ndalimi i varkave. Vitin e kaluar, 28% e atyre që mbërritën me një varkë të vogël në Britaninë e Madhe ishin nga Shqipëria, një vend i sigurt evropian dhe aleat i NATO-s, duke vënë më shumë tendosje në sistemin tonë të azilit. Ne kemi punuar ngushtë me qeverinë shqiptare për të përçarë bandat kriminale dhe për të penguar migrimin e paligjshëm. Në pesë muajt deri në fund të majit, mbërritjet me varka të vogla shqiptare janë ulur 90% krahasuar me vitin e kaluar dhe kemi kthyer në Shqipëri 1800 emigrantë të paligjshëm dhe kriminelë të huaj. Falë ndryshimeve në sistemin tonë të azilit, ne kemi kaluar nga pranimi i një në pesë kërkesa shqiptare për azil në vetëm një në 50, në përputhje me vendet e tjera evropiane. Ne do ta shqyrtojmë me kujdes raportin dhe do të përgjigjemi në kohën e duhur.”