Emigrantët në Britani, analiza e BBC: Shqiptarët po bëjnë lojëra të QËLLIMSHME me sistemin

Ministri i Emigracionit britanik Robert Jenrick ka theksuar se numri i emigrantëve shqiptarë që kanë mbërritur në Britaninë e Madhe këtë vit ka kaluar mbi 10 mijë. Në disa varka të vogla “80% e individëve vijnë nga Shqipëria”, u tha ai deputetëve. Pra, sa kanë mbërritur dhe pse po largohen nga Shqipëria, të cilën zoti Jenrick e quajti një “vend të sigurt”?’- thotë ai. BBC ka bërë një analizë të shqiptarëve që kanë shkuar në Britani, sa janë larguar nga Shqipëria dhe çfarë i shkakton vendit tonë ky largim masiv.

Sa emigrantë shqiptarë vijnë në Britaninë e Madhe?

Ka pasur një rritje të shpejtë të numrit të emigrantëve shqiptarë që kalojnë Kanalin Anglez:

-Në vitin 2020, 50 mbërritën me varka të vogla

-Në vitin 2021, 800 kaluan

-Në 2022, 12,000 kanë mbërritur deri më tani

“Rritja ka qenë eksponenciale dhe ne mendojmë se kjo është kryesisht për shkak të faktit se bandat kriminale shqiptare kanë fituar një bazë në veri të Francës,” i tha Komandanti i Kërcënimeve të Kanalit Klandestin Dan O’Mahoney në Komisionin e Përzgjedhur të Çështjeve të Brendshme javën e kaluar.

Nga emigrantët shqiptarë të këtij viti, rreth 10,000 ishin burra beqarë, të rritur. Kjo përfaqëson rreth 1% të meshkujve në moshë pune në Shqipëri, sipas shifrave të popullsisë nga Eurostat.

Sa emigrantë shqiptarë u jepet azil?

Në vitin deri në qershor 2022 janë paraqitur 7267 kërkesa për azil nga emigrantët shqiptarë, dyfishi i një viti më parë. Në përgjithësi, 53% e pretendimeve nga shqiptarët pranohen. Rreth 14% e pretendimeve të suksesshme ishin nga burra beqarë, të rritur.

Disa emigrantë shqiptarë besohet se bëjnë kërkesa për azil me arsyetimin se janë trafikuar në Mbretëri e Bashkuar.

Sa shqiptarë janë kthyer?

Në vitin 2022, në gjashtë muajt deri në qershor, 440 persona u kthyen në Shqipëri – pothuajse të gjithë ishin beqarë, burra të rritur. Shqiptarët përfaqësojnë numrin më të madh të shkelësve të huaj të dërguar në vitin 2022. Një marrëveshje dypalëshe e nënshkruar në vitin 2021 nga sekretarja e atëhershme e Brendshme Priti Patel synonte të përshpejtonte largimin e kriminelëve shqiptarë dhe azilkërkuesve të dështuar nga Britania e Madhe.

“Më shumë se 1000 shqiptarë, duke përfshirë disa që kaluan Kanalin ilegalisht për të ardhur në MB” janë kthyer në bazë të kësaj marrëveshjeje, thotë Home Office .

Çfarë i bën emigrantët të largohen nga Shqipëria?

Tre dekada pas rënies së diktaturës së Enver Hoxhës dhe hapjes së kufijve të Shqipërisë, rreth 60% e popullsisë së rritur të vendit donte të largohej, sipas një sondazhi të Gallup të publikuar në dhjetor 2018. Ata përmendën korrupsionin, pagat e ulëta, kushtet e këqija të punës dhe cilësinë e ulët të jetës si arsyet e tyre kryesore. Të ardhurat mesatare vjetore neto të familjeve në Shqipëri ishin vetëm 1,997 € (1,720 £) në 2018, sipas shifrave më të fundit të disponueshme nga Eurostat , ndërsa në MB ishte 21,464 €.

Cilat janë shqetësimet për bandat shqiptare?

Duke informuar deputetët për emigrantët shqiptarë, O’Mahoney tha: “Ka padyshim njerëz që kanë nevojë për ndihmën tonë – por ka edhe një numër të madh që po bëjnë lojëra qëllimisht me sistemin.” Ai vazhdoi duke theksuar rolin e bandave kriminale shqiptare në Britaninë e Madhe.

Bandat shqiptare janë gjithashtu lojtarët kryesorë në tregun e kokainës prej 5 miliardë paundësh në Mbretërinë e Bashkuar. Në vitin 2017, një shtetas shqiptar u burgos pasi drejtoi një operacion kontrabande kokaine me vlerë rreth 60 milionë funte.

Kalimet e kanaleve: emigrantë shqiptarë të rekrutuar në MB nga bandat

Sipas një raporti të Balkan Insight nga gushti i këtij viti, ka pasur një rritje të llogarive anonime në transferimet reklamuese të TikTok të njerëzve nga Shqipëria në Mbretëri të Bashkuar. Reklamat ofrojnë për të çuar njerëzit në MB nga Franca me varka ose nga Belgjika me kamionë, me një kosto prej 2,000-5,000 £ secila.