Emigrantët me gomone në Britani, Suella Braverman shpalos projekligjin me 8 pika: Do t’i dëbojmë me shpejtësi

Sekretarja e Brendshme britanike ka zbuluar projektligjin e ri të migracionit të paligjshëm në të cilin thuhet se emigrantët që mbërrijnë me gomone do të “largohen me shpejtësi”.

Suella Braverman tha: “Ata nuk do të ndalojnë së ardhuri këtu derisa bota ta dijë se nëse hyni ilegalisht në Britani, do të ndaloheni dhe do të largoheni me shpejtësi në vendin tuaj. Dhe kjo është pikërisht ajo që do të bëjë ky projektligj. Kështu do të ndalojmë gomonet.”

Ajo gjithashtu u shpreh se projektligji, i cili u prezantua zyrtarisht të martën pasdite, do të nënkuptojë se rishikimet gjyqësore të minutës së fundit “të kryera vonë natën pa asnjë shans për të marrë çështjen tonë apo edhe për të apeluar vendime” nuk lejohen më.

“Sigurisht, Britania e Madhe do të kërkojë gjithmonë të mbështesë ligjin ndërkombëtar dhe kam besim se ky projektligj është në përputhje me detyrimet ndërkombëtare”, tha Braverman.

Në faqen e parë të projektligjit të botuar, një deklaratë nga Braverman thotë: “Unë nuk jam në gjendje të bëj një deklaratë që, sipas mendimit tim, dispozitat e Projektligjit të Migracionit të Paligjshëm janë në përputhje me të drejtat e Konventës, por qeveria megjithatë dëshiron të vazhdojë me projektligjin”.

Pikat e planit:

• Njerëzit që mbërrijnë me gomone do të ndalohen brenda 28 ditëve të para pa lirim me kusht ose shqyrtim gjyqësor dhe mund të ndalohen pas kësaj nëse ka një perspektivë të arsyeshme largimi.

• Barra për të larguar ata që hyjnë ilegalisht do të jetë mbi sekretarin e brendshëm, për të ngushtuar “radikalisht” numrin e sfidave dhe apelimeve.

• Vetëm ata nën 18 vjeç, ata që nuk janë të aftë nga pikëpamja mjekësore për të fluturuar ose në “rrezik real” të dëmtimit serioz në vendin ku janë zhvendosur do të mund të paraqesin një apel për të ndaluar dëbimin e tyre.

• Çdo pretendim tjetër, duke përfshirë të drejtën për jetën private ose familjare, do të shqyrtohet nga distanca pasi të jenë deportuar.

• Njerëzit do të pengohen të përdorin ligjet moderne të skllavërisë për të kundërshtuar deportuare tyre.

• Deportimi mund të shtyhet vetëm kur një person bashkëpunon me agjencitë e zbatimit të ligjit në hetimet e trafikimit.

• Një kufi vjetor në numrin e njerëzve që hyjnë përmes rrugëve të sigurta, që do të vendoset nga parlamenti, do të “sigurojë një sistem të rregullt”.

• Një ndalim i përjetshëm për vendosjen, shtetësinë dhe rihyrjen në MB për ata që janë dëbuar sipas skemës.

Shqyrtimi i dytë i projektligjit, kur do të debatohet për herë të parë, do të bëhet të hënën e ardhshme dhe faza e komisionit, ku deputetët do të shqyrtojnë me detaje projektligjin, do të jetë në javën që fillon më 27 mars.

Braverman tha se qeveria po shton kapacitetin e saj të paraburgimit, duke përfshirë edhe bazat ushtarake.

Ajo shtoi se rrugët e reja të sigurta nuk janë vendosur ende, por tha se ligji do të lejojë që të ketë një “diskutim më gjithëpërfshirës” mbi to për të lejuar “më shumë legjitimitet” mbi atë që duhet të jenë.

Sekretarja e Brendshme tha se projektligji ka të bëjë me mbrojtjen.

“Është thelbësore që Mbretëria e Bashkuar të marrë një qasje të fortë, por të dhembshur. Kjo është, në thelb, një paketë masash humanitare që u dërgon mesazhin njerëzve: mos ejani këtu ilegalisht”, shtoi ajo.

Rishi Sunak, duke vizituar një qendër kontrolli të përbashkët të Home Office në Dover pas njoftimit, tha se “ne duhet të thyejmë disi ciklin e këtyre bandave kriminale” të përfshira në trafikimin e njerëzve mbi Kanalin me gomone”./albeu.com