Na ndan më pak se një orë nga spektakli i sotëm i Big Brother Vip Albania. Sonte do të shpallet finalisti i parë. Çifti që garon është Dea dhe Luizi.

Sakaq sonte pritet të ndodhë edhe surpriza e madhe që Luizi ka paralajmëruar për Kiarën.

Por nuk mbaron at, mbrëmja do ketë edhe të ftuar special. Këngëtarja Elvana Gjata ka njoftuar nëpërmjet rrjetit social TikTok se do të jetë sonte në BBV.

