Elsa Lila konfirmon pjesëmarrjen te Festivali i Këngës: Shihemi së shpejti

Këngëtarja Elsa Lila ka konfirmuar zyrtarisht kthimin në muzikë. Në një postim në rrjetet sociale, ajo shkruan se do të jetë pjesë e Festivalit të Këngës këtë vit.

“Ju falenderoj te gjitheve per suportin qe me jepni! Shihemi se shpejti me date 19, 20, 21 dhe 22 Dhjetor ne skenen e Pallatit te Kongreseve. #Fest61 po vjen!”, shkruan Elsa Lila në postim.

Ky do të jetë rikthimi i Elsa Lilës në muzikë pas shumë vitesh. Ylli shqiptar ishte shpërngulur në Itali, ku ra në pranga në muajin mars bashkë me gjashtë shqiptarë të tjerë. Akuzat ndaj këngëtares janë pushuar tashmë dhe bota e artit e një fillim i ri në Shqipëri janë tashmë prioriteti i saj.