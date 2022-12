Elon Musk bllokon llogaritë e gazetarëve të CNN, NYT, WaPo pa asnjë shpjegim në Twitter

Twitter ka bllokuar llogaritë e disa gazetarëve të profilit të lart në organizatat kryesore të lajmeve pa shpjegime duke shënuar një përpjekje nga pronari i saj i ri Elon Musk për të ushtruar autoritetin e tij të njëanshëm mbi platformën.

Llogaritë në fjalë i përkisnin Donie O’Sullivan të CNN, Ryan Mac të The New York Times, Drew Harwell të The Washington Post dhe gazetarëve të tjerë që kanë mbuluar Musk në mënyrë kritike javën e fundit. As Musk dhe as kompania e tij Twitter nuk iu përgjigjën kërkesën për koment të enjten në mbrëmje dhe platforma nuk shpjegoi pse gazetarët u dëbuan nga platforma.

Elon Musk ka pretenduar se gazetarët kishin shkelur politikën e tij të re, duke ndarë vendndodhjen e tij fikse, në atë që ai e cilësoi “koordinata të atentatit”.

Musk ka thënë vazhdimisht se do të donte të lejonte të gjitha fjalimet ligjore në platformë. Në prill, në të njëjtën ditë kur njoftoi se do të blinte Twitter, ai kishte postuar në Twitter: “Shpresoj që edhe kritikët e mi më të këqij të mbeten në Twitter, sepse kjo është ajo që do të thotë liria e fjalës”.

Një zëdhënës i CNN tha se kompania i ka kërkuar Twitter një shpjegim dhe do të “rivlerësonte marrëdhënien tonë bazuar në atë përgjigje”.

Disa organizata dënuan vendimin e Twitter-it. Kreu i Unionit Amerikan për Liritë Civile ka thënë: “Është e pamundur të kufizohen aspiratat e shprehjes së lirë të Twitter me spastrimin e llogarive të gazetarëve kritikë”.