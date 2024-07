Elisa Spiropali: Paga mesatare në sektorin publik, synohet të arrijë në 105 mijë lekë

Përmes një postimi në rrjetet sociale, ministrja e Shtetit për Marrëdhënien me Parlamentin, Elisa Spiropali, ka deklaruar se nga vendimi për rritjen e pagave prek mbi 30 mijë punonjës vetëm në sistemin arsimor parauniversitar.

Ajo shtoi se vendimet për rritjen e pagave, e cila në nivelin e pagave mesatare në sektorin publik synohet të arrijë në 105 mijë lekë, është një premtim i mbajtur i Qeverisë.

“Nga kjo politikë e rritjes së pagave për vitin 2024 përfitojnë;

Punonjësit e sistemit arsimor parauniversitar, të ndarë sipas nivelit dhe ciklit arsimor përkatës; Punonjësit e sistemit shëndetësor, Punonjësit e sistemit të sigurisë së vendit, Punonjësit e nivelit zbatues (specialistët në administratën publike) dhe punonjësit mbështetës”, u shpreh Spiropali.

Fjala e plotë:

Më 26 qershor, Këshilli i Ministrave miratoi vendimet specifike që përcaktojnë rritjen e pagave për të gjitha kategoritë e parashikuara në Buxhetin e këtij viti.

Miratimi i këtyre vendimeve është një premtim i mbajtur i Qeverisë, një reformë madhore e nisur në vitin 2023, e cila avancon kështu në këtë fazë të dytë të politikës së rritjes së pagave, nga e cila përfitojnë rreth 135 mijë punonjës të administratës shtetërore.

Përmes zbatimit të kësaj politike, paga mesatare në sektorin publik synohet të arrijë në 105 mijë lekë. Synimi ynë është ofrimi i punësimit cilësor dhe pagë konkurruese.

Pagat e rritura fillojnë të aplikohen duke nisur nga 1 korriku, me një kosto të përllogaritur prej afro 11 miliard lekësh per kete 6 mujor të dyte të vitit dhe me një kosto totale buxhetore prej afro 40 miliard lekësh.

Prej datës 1 korrik, mbi 30 mijë punonjës të sistemit arsimor parauniversitar: mësues, punonjës psiko-socialë dhe oficerë të sigurisë do të përfitojnë nga politika e re e pagave. Pagat për punonjësit mësimorë këtë vit rriten me 33%, duke pasuar rritjen me 7% të vitit 2023.

Paga mesatare për mësuesit e arsimit parauniversitar shkon në 950 Euro, duke e rritur mesatarisht me 18.000 lekë në muaj pagën mujore të mësuesve.

Me rritjet e reja të pagave në korrik do të kemi rritje akoma më të madhe për mjekët e përgjithshëm. Një rritje prej 20 mijë lekë mbi pagën aktuale ndërsa për infermierët me 15 mijë lekë mbi pagën aktuale. Janë afërsisht 20 mijë punonjës të sistemit shëndetësor të cilët do të përfitojnë nga kjo rritje e dytë në korrik.

3430 punonjës të sistemit të Policisë së Burgjeve do të përfitojnë nga kjo rritje e pagave në masën 13% – 27% sipas gradave.

Rritja e pagave në sektorin e bujqësisë është një masë e rëndësishme që sjell një sërë përfitimesh për 1770 të punësuar në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe institucionet e varësisë.

Efekti i këtij vendimi përfshin: Mesatarisht 13% rritje për 71% të strukturave, përfshirë veterinerët, agronomët, inspektorët, zooteknikët etj..

⁠

Ky vendim realizon rritjen e pagave bazë për gradë për të gjithë punonjësit e Policisë së Shtetit, mesatarisht në masën nga 13.82% deri në 34.63%, sipas gradave të punonjësve.

Niveli i pagave për personelin ushtarak ka ndryshuar rrënjësisht gjatë këtyre dy viteve të fundit, ndërkohë që duke shtuar dhe rritjen e parashikuar me këtë vendim prej 7 deri në 22% rritja e pagave të ushtarakëve arrin deri në 60% në referencë të vitit 2022.

Efektet financiare për rritjen e pagave të personelit ushtarak të Forcave të Armatosura, për vitin 2024 është në vlerën 900 milionë lekë

Politika e pagave lidhet me shumë objektiva të Agjendës 2030 dhe më drejtpërdrejt në kuadër të realizimit të objektivit: “Nxitja e rritjes ekonomike të pandërprerë, përfshirëse dhe të qëndrueshme, punësimit të plotë e produktiv dhe punës së denjë për të gjithë”

Mbarësi!