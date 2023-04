Ekzekutimi i Nikulajt dhe arrestimi në Angli i 3 prej personave të përfshirë, policia: Pritet ekstradimi drejt Shqipërisë

Tre nga gjashtë të kërkuarit për vrasjen e Ardian Nikulajt në Lezhë janë arrestuar nga policia në Britaninë e Madhe. Në pranga ranë Edmond Haxhia, i cili dyshohet si organizator i atentatit si dhe Thomas Mithan e Steven Hunt të cilët kanë pasur rolin e vëzhguesit.

Policia e Shtetit shqiptar ka dhënë informacion zyrtar në lidhje me arrestimet duke theksuar se kapja e tyre është bërë falë shkëmbimit të informacionit në kohë. Policia britanike mundi të lokalizojë në Londër, të kapë dhe të vërë në pranga, me qëllim ekstradimin drejt Shqipërisë, 3 prej 6 shtetasve të shpallur në kërkim.

“Falë bashkëpunimit të ngushtë mes Policisë shqiptare dhe asaj britanike, pas shkëmbimit të informacionit, lokalizohen dhe kapen në Londër, 3 prej autorëve të dyshuar të vrasjes së biznesmenit Ardian Nikulaj.

Në vijim të veprimeve të thelluara hetimore dhe kërkimore, për lokalizimin dhe kapjen e personave të shpallur në kërkim për vrasjen e 51-vjeçarit Ardian Nikulaj, falë shkëmbimit të informacionit në kohë, Policia britanike mundi të lokalizojë në Londër, të kapë dhe të vërë në pranga, me qëllim ekstradimin drejt Shqipërisë, 3 prej shtetasve të shpallur në kërkim, konkretisht shtetasit E. H., Th. M. dhe S. H. Ndërkohë, Policia e Shtetit vijon intensivisht punën, në bashkëpunim të ngushtë me partnerët për lokalizimin dhe kapjen e personave të tjerë të shpallur në kërkim në lidhje me ngjarjen“, njofton policia.

Pritet që të arrestuarit të ekstradohen në Tiranë sepse mes dy vendeve ka një marrëveshje që e lejon diçka të tillë. Për këtë vrasje, vijon të jetë në kërkim ekzekutori, portugez Ruben Saraiva dhe 2 anglezët, Harry Simson dhe Harriet Bridgeman.

Nga ana tjetër, ministri i Brendshëm, Bledi Çuçi ka përgëzuar policinë e shtetit dhe partnerët britanikë. Ai bën me dije se po vijon puna për kapjen e tre personave të tjerë, të cilët janë ende në arrati.

Çuçi: Përgëzime Policisë së Shtetit dhe partnerëve tanë britanikë për lajmin e konfirmuar për arrestimin e 3 personave të përfshirë në ngjarjen e rëndë në Shëngjin disa ditë më parë.

Reagimi i shpejtë i palës britanike është tregues i bashkëpunimit në nivelet më të larta me Policinë e Shtetit dhe një punë e shkëlqyer hetimore e operacionale.