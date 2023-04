Ekzekutimi i Ardian Nikulajt, autori dyshohet se përdori dhe një makinë për të humbur gjurmët, detaje të reja nga hetimi

Kanë dalë detaje të reja nga ekzekutimi i biznesmeit Ardian Nikulaj, i cili u qëllua brenda në likalin e tij në Shëngjin, ndëra ishte ulur në tavolinë.

Autori i cili ishte i veshur me skafandër dhe me jelek fosforishent, pasi ka zbarzur karikatorin mbi Ardian Nikulajn, është larguar nga vendngjajra me një motor.

Grupi hetimor dyshon se autori gjithashtu ka përdorur edhe një makinë tip Defender me targa angleze.

Makina në foto dyshohet se është përdorur nga autori i vrasjes së biznesmenit në Shëngjin, i cili pasi është larguar në distancë nga vendi i ngjarjes ka futur motorin në Defender dhe më pas është larguar.