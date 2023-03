Eksperti rus: Udhëheqësit e Kremlinit “nuk do të jetojnë mjaftueshëm” për të parë suksese nëse pushtimi ecën me ritmin aktual

Udhëheqësit në Kremlin “nuk do të jetojnë mjaftueshëm” për të parë ndonjë sukses në Ukrainë nëse lufta vazhdon me ritmin që është aktualisht, ka pohuar një ekspert rus.

Në një video të shpërndarë nga kolumnistja në The Daily Beast, Julia Davis, Sergey Mikheyev shihet duke vënë në dyshim veprimet e ushtrisë ruse.

Darkness filled Vladimir Solovyov’s studio, as one state TV pundit argued that at the rate Russia’s invasion is proceeding, neither the panelists nor their Kremlin leadership will live long enough to see any successes. https://t.co/ON6XNCcFfd

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) March 6, 2023