Ekspertët: Rusia po vret popullsi civile, po bën krime lufte (FOTO LAJM)

Teksa mëngjesin e sotëm nisi zyrtarisht lufta mes Rusisë e Ukrainës, ekspertët shprehen se Rusia po bën krime lufte, pas po sulmon edhe zonat me popullsi civile.

Pamjet e siguruara nga mediat ndërkombëtare tregojnë se raketat ruse kanë goditur qendrat e populluara në qytetet kryesore të Ukrainës, pavarësisht pretendimeve të ushtrisë ruse se ajo po synon vetëm infrastrukturën ushtarake.

Imazhet nga qyteti i Kharkiv treguan atë që dukej të ishte pjesa e bishtit të një rakete të lëshuar nga shpërthimi i shumëfishtë Smerch. Ngarkesa e raketës dështoi të shpërthejë në përplasje dhe ajo mbeti jashtë trotuarit në qytet afër një kishe ortodokse.

CIT, një grup kërkimor me burim të hapur, konfirmoi se videoja është xhiruar në Kharkiv dhe se pjesa e metalit i ngjante një rakete Smerch. Përdorimi i atyre raketave kundër qendrave të popullsisë është një “krim lufte”, pretendon grupi.

Rob Lee, një ish-detar dhe studiues i lartë në Institutin e Kërkimeve të Politikës së Jashtme, tha se nuk kishte gjasa që raketa të ishte një municion i drejtuar me saktësi, duke e quajtur atë një “shenjë ogurzi”.

An important thing to note: this rocket is almost certainly not a precision-guided munition (PGM). That likely means Russia is already launching non-PGMs into cities. An ominous sign. https://t.co/jYPbiL2EZX

— Rob Lee (@RALee85) February 24, 2022