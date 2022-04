EKSKLUZIVE/ Cindy Marina tregon skenën qesharake që i ndodhi herën e parë në stadium: S’jam me Milanin

Nga Turqia në Rusi, fama e saj tashmë ka kapur majat ne mediat prestigjoze. Cindy Marina, është një vajzë me origjinë nga Shkodra. Fa, Ajo vjen nga SHBA, ndërsa ish-volejbollistja përfaqësoi Shqipërinë në konkursin Miss Universe 2019, duke u vendosur në Top 20.

23-vjeçarja tashmë është prezantuse si pjesë e një platforme sportive italiane. Në një intervistë ekskluzive për Albeu Sport, modelja rrëfeu disa sekrete nga jeta e saj.

E pyetur se cilën do zgjidhjet mes Volejbollit modelingut dhe prezantimit, Marina preferoi tashmë këtë të fundit me të cilën karriera po i shkon mjaft mirë.

Ndër të tjera Marina theksoi se nuk e bën publik emrin e ekipit që mbështet, ndërsa tifozët e dinin që ajo fanse e Milanit për shkak të disa pozave me fanellën kuq e zi.

INTERVISTA E PLOTË

1-Si po ju shkon aventura ne prezantimin e sportit? E keni pasur të vështirë në fillim, mund të na tregoni ndonjë emocion në ditët e para?

–Kjo është padyshim një aventurë e re për mua, por që po e shijoj çdo moment. Të jesh imazh i Serisë A për Shqipërinë dhe Kosovën është një nder i madh për mua, sepse e di që shqiptarët janë tifozë të mëdhenj të Serisë A dhe është kampionati që ata e duan dhe e shikojnë më shumë. Sigurisht që fillimi i çdo aventure të re ka sfidat e veta, por e bukura e kësaj aventure me Oversport ka qenë se ne si ekip kemi mësuar të gjithë së bashku gjatë rrugës dhe kemi krijuar diçka krejt të re që nuk është bërë kurrë më parë në Shqipëri. Në një farë mënyre ne po shkruajmë rregullat tona dhe është vërtet emocionuese të jesh pjesë e diçkaje kaq të veçantë. Ditët e para ishin një emocion kaq i madh. Nuk do ta harroj kurrë ndjenjën që pata kur hyra në stadiumin San Siro në ditën e parë të kampionatit për ndeshjen Inter-Genoa. Ishte hera ime e parë që isha i pranishëm drejtpërdrejt në një stadium italian dhe mbaj mend se isha nervoze, e emocionuar dhe energjike nga të gjithë tifozët që ishin kaq të lumtur që ishin kthyer për të parë skuadrat e tyre drejtpërdrejt. Një gjë e çmendur që më ndodhi ishte se taka e këpucës sime u thye në gjysmë brenda 5 minutave të para të qëndrimit atje. Në 23 vitet e jetës sime nuk kam thyer kurrë takën dhe ia atribuova “plasi syri keq”.

2-Si lindi deshira per t’u bërë tifoze e Milanit dhe cilës skuadre i tembeni për titullin? (Napolit apo Interit)

–Në fakt nuk e kam deklaruar kurrë publikisht se cilin ekip mbështes. Shumë njerëz supozojnë se është Milani, sepse unë gjithashtu fillova të punoja me Milan Channel, në mënyrë të natyrshme që po postoja më shumë për Milanin, por kam vendosur që nuk dua të shpall publikisht se kë mbështes ende. Unë do të them që babai dhe vëllai im më i madh janë tifozë të mëdhenj të Milanit dhe unë jam rritur duke parë një sërë ndeshjesh dhe që kur punoj me ta tani sigurisht që kam një vend të butë në zemrën time për ekipin.

3-Cili është lojtari i preferuar i Milanit?

–Lojtari im i preferuar te Milani është Mike Maignan. Unë mendoj se ai meriton shumë më tepër lëvdata dhe vëmendje sesa merr, sepse ai ka qenë me të vërtetë lojtari vendimtar në kaq shumë ndeshje për ta. Për mendimin tim, vetëm ai ka qenë dallimi mes fitores dhe humbjes së shumë ndeshjeve të rëndësishme. Ai gjithashtu hyri në një ekip të Milanit që sapo humbi Donnarumma, një lojtar që ishte shumë i rëndësishëm për Milanin, dhe shumë dyshuan se Majk do të ishte në gjendje të përmbushte rolin ashtu siç bëri Donnarumma. Mendoj se ai hyri dhe tejkaloi çdo pritshmëri dhe ka treguar se është një lojtar kyç për ekipin.

4-Midis Volejbollit, Modeles dhe prezantimit te sportit cilen do zgjidhje për të vazhduar më tëj?

–Kjo është pyetja që e kam më shumë me siguri. Është shumë e vështirë për t’u zgjedhur, sepse secila është e rëndësishme për mua dhe karrierën time. Thjesht më pëlqen shumë bota e modës dhe e artit, kështu që modelimi ka qenë gjithmonë një pasion për mua, por e vetmja gjë që më pëlqen të jem prezantuese që modelimi nuk të jep është aftësia për të treguar personalitetin tënd dhe për të pasur një zë. Si modele je imazh, por si prezantuese merr një rol që është më i personalizuar. Mendoj se për momentin nëse do të më duhej të zgjidhja mes të treve do të zgjidhja prezantimin. Kjo është diçka që dua dhe mund ta shoh veten duke bërë për një kohë shumë të gjatë.

5- A të ndihmon bukuria për të pasur sukses në jetë?

–Kjo është një pyetje e vështirë për t’u përgjigjur sepse është një thikë me dy tehe për mendimin tim. Nga njëra anë, bukuria mund të jetë shumë e dobishme, por besoj vetëm në një pikë të caktuar. Bukuria mund të të çojë vetëm kaq larg, por vjen një moment kur duhet të tregosh se je gjithashtu i talentuar, inteligjent dhe e aftë të përballesh me një sfidë për të pasur sukses të vërtetë në çdo fushë. Dikush mund të argumentojë gjithashtu se bukuria mund t’ju penalizojë sepse njerëzit ju gjykojnë dhe supozojnë se nuk jeni asgjë më shumë se bukuria juaj. Personalisht, mendoj se ky është një gjykim shumë i vjetëruar që burrat bëjnë për gratë, sepse në ditët e sotme, gratë janë gra të suksesshme biznesi, avokate, mjeke, modele dhe më shumë dhe kanë dëshmuar se mund ta bëjnë këtë edhe më mirë se burrat.

6-Nëse do falenderonit një person që ju ka ndihmuar më së shumti në karrierë cili do ishte ai ose ajo?

–Me siguri nëna ime. Edhe pse ajo nuk është e kësaj fushe, nuk do të isha këtu ku jam sot pa të. Mbështetja, udhëzimi dhe mençuria e saj më kanë mësuar shumë rreth asaj se si të lundroj nëpër një karrierë dhe si të jem i suksesshëm.

7-Kohën e lirë me se e kaloni?

–Patjetër që varet nga disponimi im se si zgjedh ta kaloj kohën e lirë. Nëse jam e lodhur, më pëlqen të qëndroj në shtëpi, të pushoj dhe të shikoj TV ose filma. Përndryshe mundohem të shkoj sa më shumë në palestër kur të kem kohë dhe nëse moti është i këndshëm, më pëlqen të kaloj një ditë në plazh.

8-Messi apo CR7?

-Kjo është pyetja që do të vazhdojë të bëhet deri në fund të kohës, sepse të dy janë legjenda në aspektin e tyre. Personalisht më pëlqen më shumë Messi sepse më pëlqen qëndrimi i tij si lojtar dhe person. Ai duket më me këmbë në tokë dhe kjo është më tërheqëse për mua në një person. Nga ana tjetër kam një respekt të jashtëzakonshëm për Ronaldon dhe sportistin që ai është. Unë në fakt isha shumë afër ta intervistoja atë këtë vit, pikërisht përpara se të transferohej te Man United, por nuk funksionoi. Unë padyshim që isha e trishtuar sepse do të ishte mahnitëse të takoja personalisht një legjendë të tillë, por ndoshta më vonë në karrierën time.

9-Turizmi malor apo detar?

–Definitivisht buzë plazhit. Në thelb unë jam një peshk me dy këmbë 😂 Nëse do të mund të kaloja çdo ditë në plazh, patjetër që do ta bëja. Plani im këtë verë është të jem sa më shumë në plazh.

10-Pak ditë më parë Albeu Sport zbuloi portalin prestigjoz “sportru” që ju kishte shkruar një artikull. Si i përjetoni kur mediat e huaja shkruajnë për ju?

–Po ishte e mahnitshme. Ju djema ishit të parët që njoftuat lajmin. Është qesharake sepse unë as nuk dija për artikullin rus derisa ju shkruani për të. Është padyshim një ndjenjë e mahnitshme kur media nga vende të ndryshme shkruajnë për mua. Para artikujve rusë, pati gjithashtu një bum të madh në mediat nga Turqia që shkruanin për mua dhe më ftonin të vija në Turqi. Është gjithmonë një surprizë e bukur dhe diçka për të cilën jam gjithmonë mirënjohëse. Është shumë e çmendur të mendosh se sa e vogël është bota në të vërtetë, sepse kurrë më parë nuk e kisha imagjinuar që mediat në Rusi do ta dinin se kush isha unë nuk e kishte mendjen të shkruante për mua dhe punën time. Sigurisht që më pëlqen ta ndaj artikullin në shenjë vlerësimi për ta.

11-Në Itali tifozët cilën gazetë sportive lexojnë më shume? SportMediaset, Gazzeta dello Sport, apo Corriere dello Sport.

–Do të thoja që të treja janë shumë të ndjekur, por mendoj se Gazzetta dello Sport është ajo që lexojnë më shumë. Ata gjithashtu kanë një prani të madhe në mediat sociale dhe bëjnë postime/meme qesharake që rezatojnë edhe me audiencën më të re. E di personalisht në një ditë loje, më pëlqen të lexoj Gazzetta dello Sport me një kapuçin për të marrë lajmet e fundit para ndeshjeve. /albeu.com/

View this post on Instagram A post shared by Cindy Marina (@cindymarinaa)

View this post on Instagram A post shared by Cindy Marina (@cindymarinaa)

View this post on Instagram A post shared by Cindy Marina (@cindymarinaa)

View this post on Instagram A post shared by Cindy Marina (@cindymarinaa)

View this post on Instagram A post shared by Cindy Marina (@cindymarinaa)

View this post on Instagram A post shared by Cindy Marina (@cindymarinaa)