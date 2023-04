Eklipsi i rrallë hibrid ndodh pas gati 10 vitesh

Një eklips diellor hibrid, i pari i këtij lloji në gati 10 vjet u shfaq të mërkurën. Gjatë kësaj ngjarjeje të rrallë qiellore, hëna kaloi midis Tokës dhe Diellit duke përfshirë pjesë të Australisë, Timorit Lindor dhe Indonezisë.

Eklipsi hibrid filloi mbrëmjen e së mërkurës dhe zgjati deri në orët e mëngjesit, sipas EarthSky.

I njohur ndryshe si një eklips unazor total, një eklips hibrid është një funksion i lakimit të Tokës.

Për shkak të afërsisë së tyre me hënën, në disa zona hëna do të duket të jetë e njëjtë me madhësinë e diellit ndërsa njerëzit në vende të tjera do ta perceptojnë hënën si më të vogël se dielli.

Një eklips total, i krijuar nga hija qendrore dhe më e errët e hënës, shkakton një errësim të shkurtër të qiellit, pasi hëna bllokon pothuajse të gjithë diellin./Albeu.com/.