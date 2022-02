E zbulon nëndrejtori: Ja sa para i shkon dita në burg Saimir Tahirit

Ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahirit, i shkon 25 euro në ditë tarifa në burg.

Kjo shifër u konfirmua në emisionin “Bardh a Zi” nga nëndrejtori i Burgjeve, Femi Sufaj, teksa po diskutohej për koston e të dënuarve.

Sufaj po ashtu zbuloi se do të ndryshoje harta e burgjeve duke paralajmëruar mbylljen e të paktën tre prej këtyre institucioneve, ku numri i të burgosurve është i ulët.

“Momenti që të fillojë zbatimi i hartës së re gjyqësore. Ne mendojmë se mund të aprovohet. Kur do të aplikohet do të ndryshojë dhe harta e burgjeve. Janë tre institucione të vogla që do të mbyllen. Ka më shumë punonjës sesa të burgosur. Ka ardhur koha të rishikohet harta e re e burgjeve. Institucionet që nuk janë efektive do të mbyllen”, tha ai.

Kujtojmë se Tahiri u dënua me burg dhe po vuan dënimin në IEVP-në e Fierit./albeu.com/