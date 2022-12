E vjetër, por si e re, si të pastrojmë enët me keçap dhe majonezë

Nuk ka nevojë t’i hidhni poshtë gjërat vetëm pse janë të vjetra, ose sepse kanë humbur shkëlqimin e mëparshëm.

Me këto pak këshilla, gjërat të cilat i keni tashmë me vite do të shkëlqejnë sikur të reja.

3. Njollat nga uji në tavolinën e drunjtë

Në njolla hidhni pak majonezë dhe me leckë hiqni njollat nga tavolina. Nëse në tavolinë mbetet yndyra, fshijeni një herë me leckë të njomur dhe pastaj me leckë të tharë.

7. Enët e bakrit

Nëse keni enë bakri apo tenxhere për zierje, keçapi në mënyrë fantastike do t’i pastrojë. Përzieni kripën dhe keçapin, merrni leckën dhe pastroni në mënyrë rrethore sipërfaqen e enëve.