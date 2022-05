E vërteta për raketën ruse Satan II: A mund të shkrumbojë vërtet Parisin për 200 sekonda?

Sipas një simulimi kompjuterik në një program të transmetuar në fund të prillit në kanalin shtetëror rus Rusi-1, Rusia ka një raketë që kërkon vetëm 200 sekonda për të shkatërruar kryeqytetin francez, Paris, në bombardimin e gjeneratës së fundit të kokave bërthamore.

Por çfarë është në të vërtetë e vërtetë në gjithë këtë?

Kësaj u përpoq t’i përgjigjej gazeta franceze Liberation, e cila në fillim zbuloi se të ftuarit e këtij programi, mes të cilëve ishin anëtarë të parlamentit rus, redaktorë dhe kolumnistë të gazetave, mburreshin me aftësitë goditëse të Moskës kundër armiqve të mundshëm të Rusisë dhe mbështetësve të Ukrainës.

Gazeta franceze thekson se të ftuarit kanë komentuar grafikën e shfaqur në ekranin përballë tyre, e cila tregonte trajektoren portokalli në hartën evropiane me kryeqytetet e vendeve anëtare të NATO-s si pika ku mund të binin predha.

Gazeta thekson, në një raport të autorit të saj Alexander Horn, se sipas përkthimeve të bëra nga CheckNews, një deputet i Parlamentit rus (Duma) Alexei Zhuravlev veproi me shumë entuziazëm duke promovuar përdorimin e gjeneratës së fundit të këtyre raketave të njohura si “Sarmat”, që disa media i quajnë “Satan 2”.

Për sa i përket kohës që i duhet kësaj rakete balistike për të arritur në kryeqytetet evropiane, nëse lëshohet nga enklava ruse e Kaliningradit, e cila kufizohet me Poloninë, harta tregon se koha e fluturimit për në Berlin është 106 sekonda, për në Paris duhen vetëm 200 dhe në Londër mund të mbërrijë për 202 sekonda.

Duke komentuar sa më sipër, gazeta thekson se prezantimi i një informacioni të tillë, të cilin e ka deklaruar televizioni shtetëror rus, nuk është një rast i izoluar, por pjesë përbërëse e retorikës luftarake të Kremlinit për rrezikun bërthamor. Në një emision tjetër, Margarita Simonian, e cila është e afërt me Kremlinin dhe drejton disa media ruse të lajmeve si Rusia Sot dhe Sputnik, tha se, përpara humbjes, “një sulm bërthamor ka të ngjarë t’i japë fund çdo gjëje. ndodh në fund […] Edhe sikur të më duket e tmerrshme, e kuptoj, nga ana tjetër, se fati ynë do të jetë parajsa dhe të tjerët thjesht do të vdesin”, tha ajo.

Liberation ka hedhur poshtë pretendimin se raketa Sarmat mund të godasë Parisin në 200 sekonda, sepse është ende në fazën e testimit. Nisja e parë provë u bë më 20 prill të vitit të kaluar, kështu që raketa nuk është ende gati për lëshim. Testi i fundit nuk lidhet drejtpërdrejt me konfliktin në Ukrainë, pasi zhvillimi i këtij sistemi të ri ka vazhduar prej disa vitesh.

Gazeta vuri në dukje se deklaratat e zyrtarëve rusë në fund të vitit 2021, të publikuara nga agjencia ruse e lajmeve Interfax, kishin zbuluar tashmë qëllimin e Moskës për të kryer teste të ardhshme të raketës Sarmat. Agjencia tregoi se qëllimi i deklaruar është prodhimi i serisë së parë të kësaj rakete balistike për përdorim operacional deri në fund të vitit 2022.

“Idetë e gabuara” ruse

Benjamin Gravisse, një ekspert për ushtrinë ruse dhe arsenalin e saj, mohoi gjithashtu akuzat e transmetuara nga kanali rus dhe “keqkuptimet” që ai promovoi për Sarmat-in. Në një sërë postimesh në Twitter ai theksoi se kjo raketë edhe nëse është gati për lëshim nuk ka infrastrukturën e nevojshme për lëshim, veçanërisht nga enklava e Kaliningradit. Për më tepër, ky ekspert u tall me mënyrën se si duhet koha e specifikuar që një predhë e tillë të godasë Parisin, duke thënë se nuk ka të bëjë me realitetin, sepse as instalimi i kokave bërthamore nuk mund të bëhet në më pak se gjashtë minuta, tha ai.

Në fakt, edhe pa dislokimin e Sarmatëve, Rusia ka një arsenal bërthamor të larmishëm dhe shumë efektiv që mund ta përdorë për të sulmuar Parisin pa asnjë problem. Vendi mund të përdorë raketa balistike ndërkontinentale të lëshuara nga toka e tij, qoftë nga një nëndetëse apo edhe nga një aeroplan, sipas gazetës franceze.

Por sa kohë do të zgjasë? Gazeta thotë se kjo është e vështirë të parashikohet, pasi skenarët ndryshojnë në varësi të llojit të raketës së përdorur dhe rajonit nga i cili është lëshuar. Promovuesit e këtyre armëve ruse “të mbinatyrshme” nuk duhet të harrojnë se vendet e shënjestruara nga Rusia kanë gjithashtu armë bërthamore, veçanërisht Franca dhe Britania, dhe se një sulm ndaj çdo anëtari të NATO-s do të çojë në mënyrë të pashmangshme në një reagim nga Shtetet e Bashkuara.