E trishtë/ Ra në kontakt me rrymën elektrike, vdes në lule të moshës këngëtari i njohur

Këngëtari i njohur brazilian Ayres Sasaki, 35-vjeç, vdiq pasi e zuri korenti gjatë një koncerti live të shtunën, më 13 korrik, në Salinópolis, Pará, Brazil, sipas faqes braziliane të lajmeve Istoé Gente, The Sun and the Mirror.

Ayres Sasaki, 35-vjeç, vdiq menjëherë pasi përqafoi një fans të lagur gjatë performancës së tij në skenë në hotelin Solar në Salinopolis, Brazil.

Kontakti mes dy burrave më pas shkaktoi tronditjen e një kablloje aty pranë, duke shkaktuar një goditje elektrike fatale, sipas Mirror.

Është e paqartë pse fansi ishte i lagur, por policia e Salinópolis po heton incidentin

Hotel Solar, ka lëshuar një deklaratë të dielën, më 14 korrik, ku sqaron se objekti po bashkëpunon me autoritetet në hetim.

“Ne jemi plotësisht të përkushtuar për të ofruar mbështetje për familjen e tij dhe për të ndërmarrë hapat e nevojshëm. Rikonfirmojmë angazhimin tonë për të bashkëpunuar plotësisht me autoritetet përkatëse për zbardhjen e duhur të fakteve”, thuhet në llogarinë zyrtare të hotelit në “Instagram”.