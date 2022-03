E trishtë! Ndahet nga jeta infermierja e QSUT

Një nga punonjëset e QSUT, infermierja Zamira Konçi, është ndarë nga jeta.

Lajmin e bëri të ditur Urdhri i Infermierit me anë të një postimi në Facebook.

Infermierja dha për 40 vjet kontributin e saj duke ju shërbyer pacientëve.

Postimi i Urdhrit të Infermierit:

Me hidhërim të thellë ju njoftojmë se më datë 14 Mars 2022 është ndarë nga jeta kolegia znj. Zamira Tafaj Konçi.

Znj. Konçi lindi më 15.02.1960, në Tiranë. Ka qënë anëtare e Urdhrit të Infermierit të Shqipërisë që prej vitit 2009 dhe ka ushtruar profesionin e infermieres prej më shumë se 40 vitesh pranë Spitalit Infektiv në QSUT.

Ajo ishte e insiativës, kishte gjithmonë një mendim-veprimi për çdo gjë, e dashur me të gjithë, me urtësinë që e karakterizonte ishte gjithmonë në shërbim të tyre, për profesionistët e rinj ishte shembulli i shërbimit me profesionalizëm.

Urdhri i Infermierit të Shqipërisë i shpreh ngushëllimet e sinqerta fëmijëve, familjarëve, miqve, kolegëve dhe gjithë të dashurve për këtë humbje të pazëvendësueshme.

Qoftë i paharruar kujtimi i saj!/albeu.com/