E TRISHTË/ Historia e qytetarit me tumor që prej 3 muajsh është pa shërbime mjekësore

Mustafa Musaku, vëllai i Luan Musakut nga qyteti i Lushnjës ka kërkuar ndihmën e emisionit Fiks Fare, pasi vëllai i tij vuan prej vitesh nga një masë tumorale në hundë, edhe pse i operuar në vitin 2014. Mustafai tregon se në muajin Qershor të vitit 2022 gjendja e tij shëndetësore ishte përkeqësuar dhe kështu i ishin drejtuar pavijonit të Onkologjisë pranë Qendrës Spitalore “Nënë Tereza” në qytetin e Tiranës. Ai thotë se ai i kishte plotësuam dokumentet dhe nga ajo kohë nuk kemi marrë asnjë përgjigje. “Kërkojmë të bëhet diçka të na kthehet një përgjigje ose ta lëmë kështu deri sa të vdesë” shprehet Musaku.

Menjëherë pasi gazetarët e Fiks Fare u njohëm me shqetësimin e qytetarit Luan Musaku, telefonuan Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ku vetëm pak orë më pas stafi i pavijon të Onkologjisë pranë Qendrës Spitalore Universitare Nënë Tereza komunikuan me familjen e pacientit për ta paraqitur këtë të fundit në një konsultë. Në bisedë me familjarët dhe pacientin mjeku thotë se kanë provuar disa herë të kontaktojnë me familjen e pacientit, por telefoni i tyre ka dalë i padisonueshëm. Ndërkohë Mustafai thotë se në kartelën e pacientit është lënë numri i tij dhe në asnjë moment telefoni i tij nuk ka qenë i fikur sepse në të kundërt do ishte njoftuar me sms-së. Pas bisedimeve mjeku thotë që qytetari mund të shtrohet në pavion për të marrë terapinë e rrezeve për të cilën ishte planifikuar me kohë.

Në lidhje me vonesën e terapisë për pacientin Fiks Fare kërkoi informacion pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes, ku në përgjigje të tyre ky institucion tha se Luan Musaku i datëlindjes është pacient pranë shërbimit të O.R.L në Qendrën Spitalore Nënë Tereza prej disa vitesh dhe diagnostifikuar me Carcinoma Skuamoze e Regjionit Nazal, ku ka kryer edhe ndërhyrje kirurgjikale.

Pas rishfaqjes të sëmundjes tumoriale, nga shërbimi i O.R.L është vendosur për të marrë trajtimin me rrezatim në muajin Korrik 2022. Nga ana e stafit mjekësorë është kontaktuar për ndjekjen e trajtimit në numrin e kontaktit, për të cilën nuk ka dalë i disponueshëm. Pas interesimit të redaksisë së emisionit Fiks Fare me datë 31 Tetor 2022, pacienti Luan Musaku merr trajtim me rrezatim pranë Njësisë së Radioterapisë në Shërbimin e Onkologjisë në QSUNT, Tiranë. Dy ditë më pas gazetaët e Fiks Fare u ritakuan me familjen e Luanit ku ata falenderojnë emisionin investigati për ndërhyrjen e tyre, pasi falë tyre ata ishin telefonuar nga mjekët për ta shtruar pacientin në pavion./Top channel