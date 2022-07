E thotë shkenca: Ja sa shpesh duhet ta lani fytyrën në një ditë

Nëse pyesni 5 nga miqtë tuaj se sa shpesh i lajnë fytyrat, ka shumë mundësi që të merrni 5 mendime shumë të ndryshme bazuar në llojin e lëkurës së tyre dhe rutinën e grimit. Kur bëhet fjalë për pastrimin e lëkurës tuaj, nuk ka një formulë të vetme për të gjithë, dhe mënyra se si duhet të kujdeseni për lëkurën tuaj varet nga mosha, niveli i aktivitetit dhe madje edhe moti. Edhe pse besohet se larja e fytyrës një herë në mëngjes dhe një herë në mbrëmje duhet të jetë e mjaftueshme, mund të funksionojë për disa njerëz dhe të jetë shumë ose jo e mjaftueshme për të tjerët.

Lëkura juaj është e thatë ose e ndjeshme

Edhe pse mund të duket joshëse të spërkatni ujë në lëkurën tuaj të thatë, në fakt mund të bëjë më shumë dëm sesa mirë. Nëse lëkura juaj është e thatë dhe tepër e ndjeshme, larja e saj dy herë në ditë mund të jetë shumë irrituese dhe është më mirë ta shpëlani me ujë të ngrohtë në mëngjes pa përdorur asnjë produkt. Përdorimi i produkteve të buta dhe me bazë vaji gjatë natës mund të ndihmojë në pastrimin e papastërtive pa irrituar lëkurën delikate.

Lëkura juaj është e yndyrshme dhe e prirur ndaj puçrrave

Nëse lëkura juaj shkëlqen lehtësisht dhe duket se, fjalë për fjalë, gjithçka mund ta bëjë atë të shpërthejë, është plotësisht e kuptueshme që dëshironi ta pastroni sa më shumë që të jetë e mundur. Por larja e fytyrës më shumë se dy herë në ditë mund të sabotojë të gjitha përpjekjet tuaja, sepse do të rrisë prodhimin e sebumit, duke shkaktuar edhe më shumë puçrra. Për të ndihmuar që lëkura juaj e yndyrshme të qëndrojë mat për një kohë më të gjatë, zgjidhni pastrues me bazë acidi dhe mos harroni të pastroni shumë fytyrën.

Vendosni grim të rëndë

Asgjë nuk mund të përmirësojë disponimin tuaj dhe të rifreskojë pamjen tuaj më shpejt sesa grimi i bërë mirë, por grumbullimi i produktit mblidhet lehtësisht në lëkurën tuaj dhe mund të shkaktojë bllokim të poreve dhe madje edhe rrudha të parakohshme. Pastrimi i duhur është thelbësor kur bëhet fjalë për heqjen e grimit, dhe larja e tij çdo ditë do ta ndihmojë lëkurën tuaj të qëndrojë e freskët dhe rinore për më gjatë.

Shkoni në palestër pothuajse çdo ditë

Qëndrimi aktiv është absolutisht jetik për të mbajtur nën kontroll peshën tuaj dhe për t’ju ndihmuar të ndiheni me energji, por larja e fytyrës para dhe pas stërvitjes është një rregull për kujdesin e lëkurës që nuk duhet ta shkelni. Heqja e grimit përpara se të ushtroheni do të ndihmojë në parandalimin e poreve të bllokuara që shfaqen kur bakteret bashkohen me djersën dhe lëkurën e vdekur në fytyrën tuaj. Larja e lëkurës menjëherë pas përfundimit të stërvitjes mund të shpëlajë bakteret që mund të shkaktojnë puçrra fytyre./albeu.com