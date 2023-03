E rëndë, shtëpia zë poshtë nënën dhe dy fëmijët, shuhet familja në Irak

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Irak. Një nënë dhe dy fëmijët e saj humbën jetën, në mnëyrë tragjike, kur ccatia e shtëpisë ra dhe i zuri poshtë.

Mediet lokale bëjnë me dije se çatia ra pas një nate me reshje të rrëmbyeshme shiu.

Tragedy struck a village in #Kirkuk province as a mother and her two children lost their lives when their house collapsed due to heavy rains on Thursday

📸: Zoom News reporter in Kirkuk Rokan Jaff pic.twitter.com/azh3ZEGqGW

— Zoom News (@zoomnewskrd) March 9, 2023