E rëndë në SHBA, dadoja abuzon seksualisht me foshnjën 8-muajshe, shpërndan fotot në internet

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Kaliforni SHBA.

Michelle Nicole Hidalgo, 28 vjeç, po përballet me akuzat për abuzim seksual me një foshnjë 8-muajshe.

28-vjeçarja ishte dadoja e foshnjës, sipas Daily Mail.

Hidalgo dyshohet se i ka dërguar fotot e vajzës së abuzuar një burri përmes rrjeteve sociale.

Michelle Hidalgo u akuzua fillimisht më 26 shtator me shtatë akuza, duke përfshirë shpërndarjen e pornografisë së fëmijëve. Ajo thuhet se pranoi aktet e saj të sëmura, duke i thënë hetuesit se ishte një gabim që e bëri vetëm një herë.

Në dosjen e hetimit, thuhet se 28-vjeçarja gjatë bisedave online që ka pasur me burrin e panjohur, i ka thënë se do abuzonte seksualisht me foshnjën 8-muajshe, duke bërë seks oral.

Sipas mediave lokale, në telefonin e saj u gjetën video që tregonin akte shumë të rënda të kryera nga 28-vjeçarja. 28-vjeçarja u arrestua nga policia pas një ankese në platformën e rrjeteve sociale më 21 shtator për trafikim të materialeve pornografike me një fëmijë të mitur.

Prindërit e foshnjës, nga ana e tyre, thanë se e punësuan 28-vjeçaren përmes Care.com dhe nuk e kishin njohur më parë. Sipas ligjit të Kalifornisë, dadoja 28-vjeçare përballet me 60 vjet burg nëse dënohet dhe lirimi me kusht duke paguar 2.7 milionë dollarë./albeu.com