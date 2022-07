E rëndë në Prishtinë, një person tenton të vrasë veten para Qeverisë dhe Kuvendit

Foto ilustruese

Një person ka goditur veten me thikë gjatë ditës së sotme. Ngjarja ka ndodhur në Prishtinë, përballë ndërtesës që qeverisë dhe kuvendit.

Policia ka njoftuar se falë ndërhyrjes së shpejtë të efektivëve ishte bërë e mundur dërgimi i personit me urgjencë në spital duke mos lejuar që të vetëvritet.

Njoftimi i Plotë:

“Më datë 11.07.2022. rreth orës 14:35, Policia e Kosovës ka pranuar informatën lidhur me prezencën e një personi me thikë në dorë te Sheshi “Skënderbeu” në Prishtinë Menjëherë janë njoftuar dhe angazhuar njësitet relevante policore, të cilat kanë reaguar me shpejtësi në vendin e ngjarjes. Sipas informacioneve fillestare dyshohet se personi i dyshuar ka lënduar vetveten me një mjet të mprehtë (thikë)”, tha ai.

Hoxha nuk dha detaje për gjendjen shëndetësore të personit.

“Është njoftuar ndihma e shpejtë e cila poashtu ka arritur në vendin e ngjarjes. Lidhur me nivelin e lëndimeve të shkaktuara mund t’u adresoheni autoriteteve kompetente shëndetësore”, tha ai.

Policia është duke kryer hetime relevante lidhur me rastin./albeu.com