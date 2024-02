Policia e Fierit, ka vënë në pranga një 27-vjeҫar me inicialet A.M,, pasi pasi dyshohet se ka kryer marrëdhënie s*ksuale me një 12-vjeçare.

Kanë qenë specialistët e hetimit të Komisariatit Vlorë, që kanë prangosur djalin, banues në Fier, që është kallëzuar nga një shtetase se ka kryer marrëdhënie s*ksuale me vajzën e saj.

Policia vijon veprimet për verifikimin e këtij kallëzimi.