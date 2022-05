E RËNDË/ Ishte duke punuar me traktor, humb jetën 39-vjeçari në Velipojë

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e sotme në Ças të Velipojës.

Sipas burimeve bëhet me dije se një 39-vjeçar ka rënë në kontakt me rrymën elektrike dhe ka humbur jetën.

Burime bëjnë me dije se Tonin Rrethi ka qenë duke punuar tokën me traktor, ku dhe ka rënë në kontakt me rrymën elektrike./albeu.com/