E rëndë/ 58-vjeçarja mbytet në pishinë, njerëzit notonin pranë saj dhe askush nuk e ndihmoi (VIDEO)

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në SHBA, ku një video tronditëse është publikuar me momentin kur 58-vjeçarja Leticia Gonzalez Triplett, u mbyt në një pishinë ndërsa njerëzit e tjerë aty pranë nuk bënë asgjë për ta ndihmuar.

Në video, Triplett shihet në cekëtinën e një pishine në një qendër sportive në Las Vegas, SHBA, kur papritmas filloi të kishte vështirësi të qëndronte në ujë.

Sipas hetimeve , 58-vjeçarja u përpoq për 25 minuta të shpëtonte veten, ku asnjë njeri nuk iu afrua ta ndihmonte.

Në të njëjtën video, Triplett shihet duke u përpjekur të kapet për shkallët e pishinës, pa rezultat, ndërsa ajo që është akoma më tronditëse është se edhe pasi kishte dhënë frymën e fundit, aty po kalonin njerëzit, të pavëmendshëm për tragjedinë që kishte ndodhur.

Një avokat i qendrës sportive tha se Triplett, i cili ishte një veteran i Forcave Ajrore të SHBA, po ecte me paterica përpara se të hynte në pishinë.

Në të njëjtën kohë, mbetet e paqartë nëse gruaja fatkeqe ka thirrur për ndihmë.

I njëjti avokat ka deklaruar se vdekja e 58-vjeçares, ka ardhur si pasojë e atakut kardiak dhe se një tragjedi e tillë, nuk kishte ndodhur asnjëherë në qendrën sportive në fjalë.

NEW: U.S. Air Force veteran drowns in the shallow end of a Las Vegas pool after struggling to swim for around 25 minutes as others walk past her

Leticia Gonzales Triplett, 58, died on February 4 in the North Decatur Las Vegas Athletic Club’s (LVAC) swimming pool

Several people… pic.twitter.com/cRhZI5H3p0

