E rëndë, 17-vjeçari shembet përtokë në mes të lojës, ndërron jetë duke luajtur (VIDEO)

Një tragjedi e pabesueshme ka ndodhur në qytetin indonezian të Yogyakarta, ku u mbajt Kampionati Aziatik i Badmintonit për të Rinj (U18). 17-vjeçari Zhanke Zhiye, përfaqësues i Kinës, po përballej me Japonezin Kazuma Kawano me rezultatin e barabartë 11-11, në setin e parë kur papritur u rrëzua në tokë me konvulsione.

Kundërshtari i tij u hutua, edhe gjyqtarët dhe kur trajneri tentoi të ishte pranë tij. Këto rezultuan të ishin momentet e fundit të jetës së, i cili ndërroi jetë në vend.

Zërat e spektatorëve zgjuan organizatorët nga gjumi, por në kohën kur mjekët e ndihmës së parë mbërritën në majë të Gilet, kishte kaluar pothuajse një minutë.

Pikërisht kjo vonesë, plus fakti që nuk kishte defibrilator shkaktoi reagime të mëdha në rrjetet sociale.

Në një deklaratë të lëshuar nga Federata e Badmintonit e Azisë dhe Shoqata e Badmintonit të Indonezisë, ata thanë se sportisti i pafat u dërgua në spital nga ambulanca e lojërave në më pak se dy minuta, por fatkeqësisht aty u shpall i vdekur.

Spitali lokal nuk ka përcaktuar ende shkakun e vdekjes, por raportet tregojnë për arrest kardiak.

Zhiye ishte një nga talentet më të mëdha të Kinës në badminton me diferenca të mëdha, ndërsa ishte rritur jetim pasi kishte humbur babanë në moshë të re. Dhe kur nëna e tij u informua për humbjen tragjike, ajo përfundoi në gjendje shoku në spital.