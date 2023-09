E reja shqiptare bashkë me fëmijën përjeton tmerr në Greqi, bashkëshorti e mbante “të burgosur” dhe e dhunonte çdo ditë

Një shtetase shqiptare 22-vjeçare në zonën e Volos përjetonte çdo ditë skena torturash, pasi burri i saj 28-vjeçar shqiptar e mbajti atë dhe fëmijën e tyre 2.5-vjeçar të mbyllur dhe të izoluar në shtëpi për dy vite të tëra duke dhunuar gruan në baza ditore.

Sipas TheNewspaper.gr, skenat e tmerrit që ka pësuar vajza janë zbuluar mbrëmjen e së enjtes, kur fqinjët kanë dëgjuar britmat nga brenda shtëpisë ku 28-vjeçari mbante 22-vjeçaren dhe fëmijën e tyre “të burgosur”.

Kur kanë trokitur me këmbëngulje në derë, 28-vjeçari pasi e ka hapur ka tentuar të arratiset, ndërsa fqinjët e kanë imobilizuar, ndërsa policia ka mbërritur në vendngjarje dhe ka nisur arrestimin e tij.

Atë natë 28-vjeçari e kishte kapur nga qafa 22-vjeçaren dhe kishte tentuar ta mbyste pasi u konstatua se gruaja kishte shenja mbytjeje.

Në deklaratën e radhës në polici, 22-vjeçarja tha se burri e kishte rrahur çdo ditë, ndërsa në dy raste të tjera e kishte lënë në një gjendje shumë më të keqe se ajo në të cilën ajo u gjend mbrëmjen e së enjtes.,e cila ishte hera e parë që i ishte afruar shumë për ta vrarë.

Çifti u martua në Shqipëri kur vajza ishte vetëm 18 vjeç, në një martesë të “detyruar” dhe të rregulluar nga familja e saj dhe rreth 1.5 vjet më vonë ata patën një fëmijë së bashku.

Në vitin 2021, 28-vjeçari erdhi në Greqi me gruan e tij të re dhe fëmijën e tyre në një zonë pak jashtë Volosit, ku punon si ndërtues.

Siç rezultoi nga hetimet, gjatë “ndalimit” burri nuk e kishte lejuar as fëmijën të shkonte te mjeku dhe as gruaja e tij të mësonte greqisht. Në pesë muajt e fundit, në fakt, gruaja nuk kishte parë as dritën e diellit, pasi e kishte të ndaluar të dilte edhe në oborrin e shtëpisë.

Siç raporton thenewspaper.gr, 28-vjeçari e ka kërcënuar vajzën se do të shkonte vetë në Shqipëri për të vrarë prindërit e saj, nëse ajo tregonte se çfarë po kalonte apo tentonte të largohej.

Pas arrestimit të 28-vjeçarit, gruaja është dërguar me fëmijën, i cili ndodhet në gjendje të mirë, në një zonë të mbrojtur, në mënyrë që të ndodhen jashtë rrezikut.

28-vjeçari përballet me ndjekje penale për izolim të zgjatur dhe lëndim trupor, vepër e cila sipas kodit të ri penal barazohet me lëndim të rëndë. Dje, e premte, 28-vjeçari është çuar në prokurori dhe hetues, ku ka kërkuar dhe ka marrë afat për të kërkuar falje të martën.