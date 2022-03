E qëllimshme? Goditet ambasada ruse me kamion (VIDEO)

Një kamion i madh është përplasur në portat e ambasadës ruse në Dublin, shkruan SkyNews.

Si rrjedhojë një person ka rënë në prangat e policisë. Policia irlandeze tha se kamioni goditi portat e ambasadës në rrugën Orëell në jug të Dublinit.

A large truck has crashed through the gates of the Russian embassy in south Dublin. One man has been arrested. pic.twitter.com/35yLDfGhEd

