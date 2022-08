E pazakontë, nga motrat Kardashian te Stallone, ujësjellësi në Los Angeles gjobit të famshmit, ja arsyeja

Disa nga yjet më të famshëm të Los Angelesit janë dënuar për përdorimin e tepërt të ujit në mes të një emergjence të rëndë thatësire në të gjithë Kaliforninë Jugore.

Kim Kardashian dhe motra e saj Kourtney janë ndër shkelëset më të këqija të këtij veprimi në Kalifornisë Jugore, tha për NPR Mike McNutt, një zëdhënës i Ujësjellësit Rajonal – Las Virgenes.

Dy motrat kanë marrë “njoftime për tejkalim shfrytëzimi” nga ujësjellësi, i cili u shërben qyteteve të pasura të: Agoura Hills, Calabasas, Hidden Hills dhe Westlake Village. “Këto njoftime u jepen banorëve të qarkut që kanë tejkaluar buxhetin e tyre mujor të përdorimit të ujit të caktuar nga departamenti të paktën katër herë”, tha McNutt. Thuhet se Kardashian ka përdorur ujin e 9 vjetëve në vetëm një muaj.

Dhe të famshmet e familjes Kardashian nuk janë të vetmet.

Komiku Kevin Hart, ish-ylli i NBA-së Dwyane Wade dhe gruaja e tij, aktorja Gabrielle Union dhe Sylvester Stallone kanë vazhduar gjithashtu të tejkalojnë kufijtë e shfrytëzimit të ujit, pavarësisht paralajmërimeve dhe gjobave të përsëritura nga ujësjellësi. Tani, departamenti i ujit mund të instalojë pajisje kufizuese të rrjedhës që mund të zvogëlojnë dushet që derdhen në një rrjedhë të thjeshtë dhe pothuajse me siguri do të ujisin lëndinat që rrethojnë pallatet e tyre përkatëse.

Shkeljet u raportuan fillimisht nga Los Angeles Times. Të martën, McNutt konfirmoi të dhënat, duke shtuar se, në total, më shumë se 1600 banorë po shkelin rregullat.

“Kam vënë re se distrikti është 100 për qind i varur nga uji i importuar nga malet e Sierra Nevada 400 milje larg. Ne nuk kemi ujëra nëntokësore, nuk kemi burime të tjera alternative për të nxjerrë”, shtoi ai.

McNutt tha se motrat Kardashian kanë tejkaluar lejimin e tyre zyrtar të përdorimit të ujit në vlerën 150 për qind ose më shumë, për disa muaj që kur përpjekjet për ruajtjen e ujit u zbatuan për herë të parë në fund të vitit të kaluar.

Sipas llogaritjes së ndërmarrjes, tha ai, dy parcelat fqinje të Kim Kardashianit në Hidden Hills, kaluan kufirin e përdorimit të ujit me rreth 232,000 gallona (1,054 kubikë). Motra e saj, Kourtney, e cila jeton në Calabasas, harxhoi 101,000 gallona (459 kubikë) të tjera të tepërta. E kombinuar, kjo sasi uji do të mbushte gjysmën e një pishine me madhësi olimpike.

Dwyane Wade dhe gruaja Gabrielle Union duket se kanë filluar të bëjnë njëfarë përparimi në frenimin e përdorimit të ujit në pronën e tyre në muajin qershor, duke shpenzuar 90,000 gallona (409 kubikë). Por fatura e tyre e majit ishte tronditëse – ata përdorën 489,000 litra (2223 kubikë) ujë shtesë atë muaj për shkak të një mosfunksionimi të pishinës, tha çifti në një deklaratë për Times.

Ndërkohë, një përfaqësues i aktorit Sylvester Stallone dhe gruas së tij modele, Jennifer Flavin, tha për Times se prona e tyre ka shumë pemë frutore të mëdha dhe të pjekura që do të rrezikoheshin pa ujitje të mjaftueshme. Në qershor, çifti përdori 230,000 litra ujë të tepërt – më shumë se 533 për qind e buxhetit të tyre të ndarë.

Prona prej 26 hektarësh e Kevin Hart në Calabasas shpenzoi gjithashtu më shumë se 117,000 gallona (531 kubikë) sesa është buxhetuar për një parcelë të tillë.

McNutt shpjegoi se departamenti ka një formulë për llogaritjen e përfundimeve për ata që i shmangen në mënyrë flagrante udhëzimeve të ruajtjes. Por ai e pranon se ato nuk janë pengesë për të pasurit dhe të famshmit.

“Për të famshmit, muzikantët ose sportistët që të gjithë jetojnë në zonë, gjobat monetare do të jenë të pakuptimta për ta sepse nuk ka rëndësi. Ata kanë shumë para dhe nëse duan, mund të shpenzojnë 5000 dollarë (5,007 euro) në muaj për një faturën e ujit”, tha ai.

Në të vërtetë, Kim Kardashian, perandoria e së cilës tani përfshin një linjë të brendshme të quajtur “Skims”, u faturua afërsisht 2,325 dollarë (2,333 euro) për përdorimin e tepërt të saj. Kjo është e barabartë me rreth 38 kostume trupore nga linja e saj, të cilat shiten me pakicë në vlerën 62 dollarë (62,21 euro) një copë. Gjoba e Hartit për qershorin, është rreth 1,170 dollarë (1,174 euro), më pak se kostoja e tri biletave të rreshtit të dytë për shfaqjen e humoristit në Chicago të enjten. (Biletat e vetme shiten për 382 dollarë/383 euro secila, plus tarifat shtesë).

Tani ujësjellësi dëshiron të godasë njerëzit atje ku dhemb vërtet.

Sipas McNutt, kjo do të nënkuptonte instalimin e një pajisjeje për kufizimin e rrjedhës që do të reduktonte automatikisht përdorimin e ujit jashtë me 70 për qind të kapacitetit.

“Njerëzit që i japin përparësi peizazhit të harlisur dhe të gjelbër në vend të ruajtjes, duhet “të kuptojnë se ajo që po bëjnë është se po ia marrin ujin dikujt që mund të jetë mijëra e milje e milje larg… të cilit i duhet për gatim, pastrim ose larje”, tha McNutt.