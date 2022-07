E pabesueshme, ish-ylli i Arsenalit tërhiqet nga futbolli në moshën 30-vjeçare: Unë e jetova ëndrrën

Ish-mesfushori i Arsenalit dhe Anglisë, Jack Wilshere ka njoftuar tërheqjen e tij si lojtar në moshën 30-vjeçare dhe do të konfirmohet javën e ardhshme si trajneri kryesor i Arsenal U-18.

Wilshere, i cili bëri 13 paraqitje në ligën daneze për Aarhus sezonin e kaluar, më e fundit në maj, gjithashtu luajti për Bolton, Bournemouth dhe West Ham.

Ai fitoi 34 ndeshje, ishte pjesë e skuadrës së Anglisë në Kupën e Botës 2014 dhe një karrierë mbresëlënëse do të kishte qenë edhe më e suksesshme, por me dëmtime. Wilshere erdhi nga akademia e Arsenalit dhe bëri gati 200 paraqitje për klubin.

Ai do të punojë me U-18 të Arsenalit së bashku me Adam Birchall dhe Julian Grey, dy ish-lojtarë të tjerë që filluan karrierën e tyre në klub.

Wilshere shkroi në një mesazh të gjatë në Twitter:

“Sot po njoftoj tërheqjen time nga futbolli profesionist. Ka qenë një udhëtim i pabesueshëm i mbushur me kaq shumë momente të pabesueshme dhe ndihem i privilegjuar që kam përjetuar gjithçka që kam bërë gjatë karrierës sime. Nga të qenit djali i vogël që gjuan një top në kopsht deri te kapiteni i Arsenalit tim të dashur dhe të luajë për vendin tim në një Kupë Botërore. Unë kam jetuar ëndrrën time.

Në të vërtetë ka qenë e vështirë të pranoj që karriera ime ka rënë kohët e fundit për arsye jashtë kontrollit tim, ndërsa ndjeja se kam pasur ende shumë për të dhënë. Duke luajtur në nivelin më të lartë, kam pasur gjithmonë ambicie kaq të mëdha brenda lojës dhe nëse jam i sinqertë, nuk e kam menduar ndonjëherë të jem në këtë pozicion. Megjithatë, duke pasur kohë për të reflektuar dhe biseduar me njerëzit më të afërt me mua, e di që tani është koha e duhur dhe pavarësisht momenteve të vështira, e shikoj karrierën time me shumë krenari për atë që kam arritur”, ishin disa nga fjalët e Wilshare./ h.ll/albeu.com