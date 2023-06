Një 27-vjeçar shqiptar është arrestuar në Greqi, pasi akuzohet se ka përdhunuar një 70-vjeçare.

Ngjarja raportohet të ketë ndodhur në Patmos.

Sipas dëshmisë së të moshuarës, shqiptari me me fytyrë të mbuluar me shami, hyri në banesën e saj dhe nën kërcënimin e thikës detyroi 70-vjeçaren të kryente marrëdhënie seksuale me të.

I riu shqiptar mohon kategorikisht akuzën për përdhunim./albeu.com/