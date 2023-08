“E mbajnë të fshehtë”, cilat janë shenjat e Horoskopit që përfshihen shumë lehtë në “tradhti të vogla”

Natyrisht, tradhtia në një marrëdhënie do të thotë që një partner ka një lidhje me një person tjetër pas shpinës së partnerit të tyre. Por, çka nëse kaloni rregullisht kohë me dikë që jeni veçanërisht të tërhequr ose flisni me të vazhdimisht përmes mesazheve? Meqenëse janë të pakënaqur me marrëdhënien e tyre aktuale dhe kërkojnë lidhje shtesë emocionale ose fizike, shumë njerëz priren të përfshihen në mikro-pabesi ose. Frika nga angazhimi apo ndryshimi i madh, por edhe përkufizimet e ndryshme që i japim termit “pabesi”, mund të çojnë edhe në mikro-mashtrim. Lexoni këtu më shumë për këtë trend të tradhtisë.

Dhe meqenëse është e vështirë të kuptosh se cili person është i prirur ndaj mikro-mashtrimeve, le t’i hedhim një sy yjeve, të cilët mund të na japin disa të dhëna më shumë rreth shenjave që do të na mashtrojnë në këtë mënyrë.

Binjakët

Për shkak të natyrës së tyre të largët, Binjakëve u pëlqen të takohen me njerëz të rinj jashtë marrëdhënieve të tyre romantike. Ata gëzojnë ndërveprim shoqëror dhe nuk është e pazakontë të kenë qenë në një situatë “mikro-pabesi”. Meqenëse janë më të largët, ata gjithashtu mund të kenë më shumë mundësi për t’u bërë pre. Edhe një flirtim i fshehtë në internet mund të jetë emocionues për ta dhe u pëlqen të ndjejnë emocionet e takimit të parë, pavarësisht se janë në një lidhje. Tensioni dhe stresi i emocionojnë ata.

Gaforrja

Gaforret mund të mos e kuptojnë plotësisht se janë fajtorë për mikro-mashtrime, pasi qëndrojnë në kontakt me ish-et e tyre dhe flasin shpesh për ta. Për partnerin e tyre kjo duket sikur janë ende të dashuruar me ish-et e tyre, gjë që e bën shumë të vështirë jetën me ta.

Akrepi

Akrepat janë një shenjë që vlerëson ndershmërinë dhe nuk mashtrojnë lehtë, por bëjnë mikro-mashtrime, të cilat madje e mbajnë të fshehtë, pasi personi me të cilin po bisedojnë apo flirtojnë nuk do ta përmendë kurrë lidhjen e tyre “zyrtare”. Duket sikur i kategorizojnë marrëdhëniet e tyre dhe nuk e kuptojnë pse duhet të jenë “të hapur” me partnerin.