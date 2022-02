E marta nis me shi, por ja si do të ndryshojnë kushtet e motit pasdite

Pjesa e parë e ditës së martë do të jetë me mbizotërim të kthjellimeve dhe vranësirave të shpeshta të cilat më të dukshme do të jenë në zonat malore, duke krijuar mundësi për reshje të pakta dhe të izoluara dëbore në veri.

Ndërsa pjesa e dytë e ditës sjell përmirësim të motot duke bërë që gradualisht të bëhen më të dukshme në territor.

Temperaturat e ajrit do të ulen ndjeshëm në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga -2 gradë celsius deri në 13 gradë celsius./albeu.com