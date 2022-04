E kryer: Erik ten Hag trajner i United

Erik ten Hag është i përzgjedhur për pankinën e Manchester United. Fabrizio Romano shkruan se marrëveshja është në fazën finale.

Palët kanë gjetur akordin për çdo detaj, edhe për merkaton. Diskutimi i vetëm ka të bëjë me klauzolën e lirimit nga Ajax.

Sot dhe nesër nuk pritet komunikatë zyrtare nga “Djajtë e kuq”, për të treguar në njëfarë mënyre respekt ndaj Ajax dhe tifozët të vet.

Eksperti i merkatos më tej zbulon se Mitchell va nder Gaag është favorit për të qenë krahu i djathtë i Ten Hag tek United.

Erik ten Hag to Manchester United, here we go! Agreement on contract now set to be completed. Mitchell van der Gaag, priority candidate for coaching staff. 🔴🤝 #MUFC

Ajax & Man United in contact to discuss €2m clause – announcement timing depends on this [not today/tomorrow]. pic.twitter.com/byQvO8Pkn5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 18, 2022