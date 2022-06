E konfirmon gazetari i njohur italian, Interi ka marrëveshje totale me Kristjan Asllanin

Kristjan Asllani ka qenë një nga zbulimet më të mirë të sezonit të kaluar në Serie A, ku mesfushori shqiptar luante për radhët e Empolit.

Performanca e tij e jashtëzakonshme bëri që shumë ekipe të viheshin pas tij dhe madje presidenti i klubit të Empolit e konfirmoi se është e vështirë të mbash në ekip një Asllani, pasi ekipet e mëdha ngulmonin për të.

Por Interi ishte ai klub i cili nuk hoqi dorë kurrë prej lojtarit të kombëtares tonë, dhe për këtë gjë, durimi ka një fitim në fund.

Gazetari i njohur italian, Fabrizio Romano sapo ka konfirmuar se Interi ka arritur një marrëveshje totale me Kristjan Asllanin. Tashmë kanë mbetur vetëm detajet e fundit që do të diskutohen me klubin e Empolit./ h.ll/albeu.com

Inter have reached full agreement with the Albanian midfielder Kristjan Asllani on personal terms. Talks progressing with Empoli to discuss final fee. ⌛️🇦🇱 #transfers

Asllani and Bellanova are both close to join Inter, while Bremer has always been top target as new centre back.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2022