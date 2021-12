Vrasje me armë zjarri në Tiranë. Burimet bëjnë me dije se ka humbur jetën një 29-vjeçar pas një sherri me armë mes dy personash. Dyshohet se viktima ëhstë shtetasi Jurgen Duka, 29 vjeç.

Ngjarja ka ndodhur në rrugën “Irfan Tomini”, ndërsa dyshohet se dy të përfshirët në konflikt kanë qenë në gjendje të dehur. Mësohet po ashtu se autori është larguar nga vendi i ngjarjes.

vijon… /albeu.com/